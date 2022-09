Víťazka jojkárskej šou po 10 rokoch: OBROVSKÝ MAJETOK... Toto všetko si kúpila V HOTOVOSTI!

Začiatkom júla 2012 vyvrcholila šou Hotel Paradise víťazstvom 21-ročnej Nely Slovákovej z Brna. Vďaka tomu získala 50-tisíc eur a zdá sa, že napriek mladému veku ich investovala múdro.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Tv Joj

Pustila sa do podnikania a postupom času vybudovala celkom úspešnú firmu. Stále je však vnímaná pomerne kontroverzne a mnohí pochybujú o jej inteligencii. Jej obrázok na sociálnych sieťach totiž vyzerá tak, akoby si Nela zakladala len na svojom tele, ktoré neustále odhaľuje, a často pôsobí navyše arogantne.

A viacerí jej dávajú svoju mienku aj najavo. „Ja som celkom zvyknutá na to, že ma niektorí ľudia vnímajú a majú za hlúpu. Možno sú to ľudia, čo ma nesledujú denne a vnímajú ma ako hlúpu Slovákovú, nejaké trdlo z reality šou, ktorým už dávno nie som. Samozrejme, bola som mladé hlúpe trdlo, čo si myslelo, že zožralo celý svet, ale kto si to nemyslí v 20 rokoch?” povedala v krátkom videu na sieti Instagram.

Hoci sa tvári, že ju to netrápi, takéto názory sa blondínky evidentne dotýkajú, lebo podľa seba samej urobila za posledných 10 rokov ohromný posun vo svojom živote. „Myslím, že som dokázala viac, než som si myslela, že v živote dokážem. To, akú firmu som vybudovala, to, akým som sa stala človekom. Verím, že veľa ľudí, čo ma spozná a stretne osobne, veľmi rýchlo zmení názor z negatívneho na pozitívny,” vyhlásila Slováková.

Galéria fotiek (5) Nela Slováková s partnerom Lukášom Kozákom

Zdroj: Instagram NS

Aktuálne sa jej dotkla kritika, ktorá odznela na sociálnej sieti. „Dnes sa ku mne zase dostali nejaké stories, nebudem hovoriť, od koho, lebo nebudem nikomu zadarmo robiť PR, už som urobila dosť a moja reklama je dosť drahá. Bolo tam niečo, že hlúpa Slováková, najhlúpejšia Slováková, tá Slováková je tak blbá, že nič nevie, sem-tam napíše zle mäkké alebo tvrdé y, ona je úplne mimo,” prezradila, čo si o sebe prečítala.

A samozrejme, nenechala to bez odozvy. „Celkom ma bavia tieto správy o mne, že hlúpa Slováková. Tak tá hlúpa Slováková vybudovala brutálnu firmu, ktorá zarába brutálne peniaze, zaisťuje mi brutálny život, pohodlný, mám vďaka tomu okolo seba super ľudí, kúpila som si už niekoľký byt, kúpila som si auto... Na byt mám len polovičnú hypotéku, inak som ho zaplatila v hotovosti, auto mám kúpené v hotovosti, nie úplne lacné auto, a v hotovosti som si kúpila dom v Chorvátsku. Úplne si nemyslím, že toto majú hlúpi ľudia a že také ciele dosiahnu hlúpi ľudia,” argumentovala Slováková.

Nuž, znie to ako klišé, ale negatívne názory na mladú pani podnikateľku môžu prameniť aj zo závisti...