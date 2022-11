Sexi jojkárka vytočená v luxusnom tatranskom hoteli: SEDLIACI, burani, idioti!

Nela Slováková svoju výhru z Hotelu Paradise investovala do podnikania a dnes sa jej darí tak, že na ceny zvyčajne zrejme ani nehľadí. Na sociálnej sieti Instagram proste vidno, že si dopraje.

Aktuálne sa pri príležitosti narodenín svojho partnera, slovenského hokejistu Lukáša Kozáka, vybrala do Vysokých Tatier a dvojica sa samozrejme ubytovala v luxusnom hoteli.

Popri nádhere a prepychu, ktorý blondínka zdieľa so svojimi fanúšikmi, sa však zrazu objavil na jej profile totálne vytočený príspevok. „Ľuďom j*ebe! Ľudia sú burani! Peniaze z ľudí neurobia lepších ľudí! Často práve naopak!” napísala Nela. „Viac sedliakov stretávam na luxusných miestach. Ľudí, čo si nič nevážia a majú pocit, že im vďaka peniazom patrí celý svet,” dodala.

Slovákovú vytočilo, že vo wellnesse viackrát našla sprchu, z ktorej tiekla voda. Proste niekto akoby bol lenivý zastaviť kohútik. „Napriek tomu, že tento hotel stojí napríklad 10-tisíc za noc, nie som taká pi*a, aby som si po sebe nevedela zavrieť kohútik a plytvala vodou a vyhadzovala peniaze do vzduchu. Normálni idioti sú niektorí ľudia. Sa preberte niektorí, fakt,” doplnila rozčúlene vo videu opis situácie blondínka.

Zdá sa, že napriek peniazom, ktoré zarába, si Nela stále vie vážiť veci a pohŕda plytvaním. „Piaty rok to spolu ťaháme, cez radosti aj starosti, ale žijeme naozajstný život, ktorým sa spolu predierame, učíme, makáme, trápime a užívame si. Všetko to k tomu patrí, treba mať len správne nastavené hodnoty a to, o čo naozaj v živote ide a čo je cenné. Celý obraz skutočného života sa hlavne tu na Instagrame úplne falšuje a zahmlieva. Preto som rád a šťastný, že som našiel takého "nenormálneho" človeka, ako som ja,” vyznal sa na Nelinu adresu v týchto dňoch jej priateľ.