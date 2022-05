Žijeme len raz zahrá Ego na Urpiner Pressburger Feste, organizátori pripravili špeciálnu akciu!

Na festivale vystúpia 13. a 14. mája interpreti rôzneho žánru. Svoj set predvedie obľúbený raper Ego. Jeden z najaktívnejších slovenských interpretov sa na koncerty po dvoch rokoch pandémie veľmi teší.

„Nedávno som mal prvé dva poriadne koncerty na východe v Košiciach a Bardejove a bolo to super. Za tie dva roky mali fanúšikovia čas napočúvať si tvorbu. A teraz poznali všetky texty a spievali so mnou. Bolo to silné.“ teší sa Michal Straka alias Ego.

Ego vystúpi na Urpiner Pressburger Feste v piatok večer a zahrá svoje najväčšie hity.

„Zahrám Žijeme len raz aj Pumpu. Skladba Pumpa je tak strašne rýchla, že všetko, čo nasleduje po nej, vyznieva ako pomalé. Takže tú zaradím až na koniec. Open air koncerty mám rád, pretože je na nich väčšinou naozaj dobrý zvuk. Keď už niekto organizuje festival, tak si tam zavolá kvalitných zvukárov,“ hovorí s úsmevom Ego.

Multižánrový mestský festival ponúkne 13. a 14. mája na Dostihovej dráhe v Bratislave koncerty skupiny Le Payaco, Adama Ďuricu, punkrockerov Zóna A, legendárneho Ventil SK a kapiel Karpina, Hrdza, Kochanski, Balkansambel a Jozefovekone. Okrem koncertov si užijete aj skvelú gastro zónu a najlepšie slovenské pivo. Nebudú chýbať ani súťaže o zaujímavé ceny. Organizátori si pre návštevníkov pripravili špeciálnu akciu!

„Festival Urpiner Pressburger Fest má ambíciu stať sa každoročným hudobným zážitkom v Bratislave. Chceme, aby naše mesto žilo festivalovou zábavou a ľudia nemuseli za ňou cestovať. Z toho dôvodu sme prichystali malé prekvapenie, ktoré umožní ľuďom skúsiť kombináciu hudby, zábavy a možnosti zotrvať vo svojom meste. Preto sme medzi obyvateľov Bratislavy vypustili poukážky, ktoré ku každej zakúpenej vstupenke cez predpredaj.sk pridávajú druhý bezplatný vstup. Veríme, že ľudia využijú túto možnosť a prídu ochutnať svieži hudobný koktail Urpiner Pressburger Fest,“ vysvetľuje jeden z organizátorov festivalu Jozef Benkovský.

Nenechajte si ujsť fantastickú festivalovú atmosféru priamo v hlavnom meste. Všetky informácie o festivale nájdete tu: https://pressburgerfest.sk/

Vstupenky na festival sa dajú kúpiť na predpredaj.sk tu: https://bit.ly/Urpinerfest

- reklamná správa -