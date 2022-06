Kucherenko ešte v piatok tvrdila, že je NEZADANÁ: A teraz... Áno, MÁM PRIATEĽA!

Od rozvodu ubehli už tri roky, no a za ten čas sa po boku Silvie neobjavil žiadny oficiálny partner. Na to, či je do niekoho zamilovaná a v súkromí sa s niekým stretáva, sa jej fanúšikovia pýtajú pomerne často. Aj minulý piatok. „Zatiaľ nikto nie je, som zatiaľ single... nemám nikoho,” odpovedala na otázku od fanúšika. Ten totiž počul klebetu, že Silvia je zadaná. Bývalá modelka to však okamžite vyvrátila.

Avšak ubehlo len pár dní - konkrétne 5 - a sexi mamička dostala opäť ďalšiu otázku ohľadom toho, či má v súkromí nejakého partnera. A odpoveď už bola diametrálne odlišná, no a hlavne - pozitívna! Aha, je to vonku!

