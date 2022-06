Thomas Puskailer na premiére rozprávky: Priviedol CELÚ RODINU... Aha, ako sa na seba PODOBAJÚ!

BRATISLAVA - Na premiéru nového rodinného filmu Mimoni zavítal aj Thomas Puskailer (41) s celou rodinkou. Niet najmenších pochýb, že je otcom dvoch rozkošných synov, ktorí vyzerajú ako z rozprávky. To je ale podoba ako vajce vajcu.

Konečne sa všetky deti, ale aj dospelí, čo majú radi rozprávky, dočkali. Včera sa totiž konala premiéra rodinného dobrodružného filmu Mimoni. Rozprávku si nenechal ujsť ani spievajúci herec a redaktor Thomas Puskailer so svojou podarenou rodinkou. “Puskailerovci“ prišli patrične zladení a nahodení v štýle Mimoňov.

Galéria fotiek (11) Zdroj: CinemArt

Najmenej svoj outfit evidentne riešila Thomasova manželka Abbie, s ktorou má dvoch krásnych, roztomilých synov a je až neuveriteľné, ako sa na seba všetci podobajú. Prvorodený syn Noah je celý tatko a jeho mladší braček taktiež akoby mu z oka vypadol. No mamičkine črty tváre u chlapcov taktiež vidno. Obaja sú modrookí blondiaci – no to budú fešáci, keď vyrastú.

