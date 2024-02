Šokujúce pozadie Puskailerovej účasti v SuperStar: Dostal sa tam VĎAKA Danglovi... Sú rodina!

Thomas Puskailer (Zdroj: Ján Zemiar/ TV Nova)

BRATISLAVA - Thomas Puskailer (42) sa do povedomia verejnosti dostal v roku 2009 vďaka Česko Slovenskej SuperStar. Rodák z Holandska vtedy kvôli kastingu pricestoval až z Londýna, kde v tom čase žil. Zaujímavé je však, ako sa o ňom dozvedel... Do šou sa dostal vďaka Danovi Danglovi. Sú rodina!

Thomas Puskailer je dnes obľúbeným moderátorom a redaktorom televízie Joj, navyše roky hrával v Divadle Nová scéna... Do povedomia slovenskej verejnosti sa však dostal v roku 2009 vďaka prvej Česko Slovenskej SuperStar, v ktorej a mu podarilo prebojovať až do finálových kôl. No zaujímavosťou je, ako sa o projekte, ktorý mu rozbehol kariéru, vôbec dozvedel.

Ako zistil týždenník Báječná žena, zavolal ho tam Dano Dangl, ktorý bol vtedy dramaturgom. Dvojicu totiž spája rodinný vzťah - Danglova sestra si zobrala Thomasovho brata. „On mi vtedy zavolal, že: Thomas, ty spievaš, ja teraz robím dramaturgiu a mohol by si prísť na kasting a uvidíme, či je to vhodné pre teba,“ prezradil Puskailer s tým, že sa tvorcom zdalo zaujímavé ponúknuť divákom zahraničného Slováka.

Kvôli SuperStar sa tak z Londýna, kde v tom čase žil, presťahoval na Slovensko a žije tu už 15 rokov aj s manželkou Abbie a ich tromi deťmi. A vraj by už nemenili: „Manželka povedala, že sa tu cíti doma a nechce ísť do Anglicka,“ dodal Puskailer.

(Zdroj: Tv Nova)