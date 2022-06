Mamba priznala žiarlivosť: Každá by ho chcela... Nedá sa s tým žiť!

Dáši a Tonymu to počas rokov spoločného vzťahu perfektne klape. Teraz dali fanúšikom možnosť, aby sa ich pýtali na všetko, čo ich zaujíma. Otázky padli aj na tému, či mali vôbec niekedy partnerskú krízu alebo väčšie nezhody.

„My máme skôr také jemné, tiché výmeny názorov, ktoré si vždy veľmi rýchlo vykomunikujeme. A aj to nie často. A hlavne - dodržiavame staré dobré - nikdy nechoďte spať pohádaní,” vyjadrila sa speváčka. Obaja svorne prezradili, že takéto menšie nezhody majú odvtedy, ako sa stali rodičmi.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram Mamba

Čo však s Manolkom nesúvisí, je iná vec. Jedna otázka znela, či Dáša s Tonym pociťujú žiarlivosť. „Ja som niekedy žiarlivá. Pretože každá žena je do teba zamilovaná. S tým sa proste nedá žiť, ty si moc dobrý človek. Moc kamarátsky, každá sa do neho zamiluje... Ja to viem, ale on to nevie,” smiala sa speváčka, kým jej partner dodal, že jej žiarlivosť je skôr vtipná a nie je to žiadne peklo.

„A veľmi pekne s tým vieme pracovať. Lebo vždy si to povieme a vždy to nejako vyriešime. Vyhodíme toho človeka zo života alebo tak,” dodala k svojej žiarlivosti so smiechom Mamba. A čo vy, taktiež znášate žiarlivosť s takýmto nadhľadom?