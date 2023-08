Markizácky párik po utajenej svadbe: TEHOTNÁ?!

Laura a Martin sú už svoji! (Zdroj: Instagram)

Laura Chrebetová a Martin Kulhánek sa do seba zaľúbili v markizáckej šou Love Island. Ich láska prekonala v súťaži všetky prekážky a dotiahli to spoločne do finále, ktoré vyhrali. Pol roka na to sa zamilovaný párik zasnúbil, spoločne si zaobstarali domček a uplynulý víkend všetkých znova prekvapili...

„18. 8. 2023 je ďalší z dátumov, ktoré si budeme pamätať do konca života. Už ste nás v tejto situácii videli viackrát, ale teraz žarty bokom, sme MANŽELIA,“ napísala Laura na sieti Instagram. Pod príspevkom sa začali hromadiť gratulácie a všímavým fanúšikom neušla ešte jedna vec.

„Čo to má Martin vo vrecku saka? Že by obrázok z ultrazvuku?“ pýtala sa istá žena, ku ktorej sa pridali mnohí s rovnakým podozrením. My sme preto Lauru oslovili, aby nám prezradila, ako to v skutočnosti je. „Nie, nie je to pravda,“ vyvrátila všetky dohady pre Topky.sk.

Momentálne si ako mladomanželia neužívajú svadobnú cestu, ako to už býva zvykom, ale zveľaďujú svoje obydlie.

(Zdroj: Instagram M.K.)