Zmena imidžu známej markizáčky: Návrat do starých čias!

Laura Kulhánek Chrebetová (Zdroj: Ján Zemiar)

Lauru Chrebetovú môžete poznať z markizáckej šou Love Island. Na ostrov lásky si išla hľadať spriaznenú dušu, čo sa jej aj podarilo. Odvtedy totiž tvorí pár so sympatickým Martinom Kulhánekom. Spoločne sa im súťaž aj podarilo vyhrať. Po účinkovaní sa zasnúbili a v auguste tohto roka si povedali áno.

Laura sa od čias prvej série spomínanej šou poriadne zmenila. Prešla si niekoľkými vlasovými experimentmi. Z Love Islandu ste si ju mohli pamätať ako blondínu. Neskôr si nechala nadpojiť svoje vlasy a pripomínala zlatovlásku.

(Zdroj: Tv Markíza)

No a potom sa odhodlala k poriadnej zmene. Odhodila príčesky a z blondínky sa stala brunetka. S krátkymi hnedými vlasmi jej to naozaj pristalo. Prefarbiť sa dala minulý rok na jeseň a po roku sa odhodlala znova zajsť ku kaderníčke.

Laura Chrebetová (Zdroj: Ján Zemiar)

A kto by to bol čakal! Laura sa vrátila späť do starých čias a je z nej opäť svetlovláska.

(Zdroj: Insatagram L.CH.)