NOVÝ PÁR v slovenskom šoubiznise: Po rozchode s misskou ulovil… Je to dcéra známeho Slováka!

Galéria fotiek (6) Nový pár v slovenskom šoubiznise.

BRATISLAVA - Len pred pol rokom sme na Topkách informovali, že celebritný fitness tréner Jany Landl viac netvorí pár s druhou vicemiss Slovensko 2003 Simonou Brnovou-Slobodníkovou. Dvojica spolu randila len niečo vyše pol roka. No športovec dlho sám nezostal. V utorok dorazil do spoločnosti už s novou priateľkou... A opäť je to známa Slovenka!