Fešák z Oteckov sa bude ženiť: Oznámil to počas VYSIELANIA... FOTO Vezme si finalistku Miss!

BRATISLAVA - Bude z neho ženáč a oznámil to naozaj originálne - rovno vo vysielaní! Reč je o modelovi a hercovi z markizáckych seriálov Krištofovi Králikovi, ktorého môžete poznať z Oteckov, Pána profesora, ale aj ako moderátora relácie Voyo news. No a práve tam dal divákom vedieť, že onedlho sa chystá vkročiť do chomúta!