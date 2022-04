Pikošky z módnej šou Marcela Holubca: Pallová v negližé, Chomistekovej SEXI náklad a... Je ti zima dievčatko?!

V nedeľu večer si to známe tváre slovenského šoubiznisu namierili do bratislavskej Pradiarne. Práve tam sa totiž konala veľkolepá módna šou návrhára Marcela Holubca. Na móle sa predviedli napríklad slovenská topmodelka Alexandra Gachulincová či dcéra prezidentky Zuzany Čaputovej, Emma. No aj mimo neho sa bolo na čo pozerať.

Zaujala napríklad prominentná dermatologička Alena Pallová. Blondínka sa pýši štíhlou figúrou, ktorú by jej mohli závidieť aj o polovicu mladšie ženy, no a tú sa v spoločnosti rozhodla predviesť v odvážnych šatách. Pod sivým sakom skrývala ľahký čierny kúsok s výraznou čipkou, ktorý nápadne pripomínal negližé.

Bez pozornosti neobišla ani bývalá kráľovná krásy Karolína Chomisteková. Aj táto Slovenka disponuje tip-top krivkami a v nedeľu večer ich rozhodne neskrývala. Vďaka odhalenému brušku mohli všetci vidieť, že v posilňovni trávi naozaj veľa času a úsporný top zas zvýraznil jej nadupaný dekolt. Vďaka nemu mali mnohí muži problém s misskou udržiavať očný kontakt.

Módnu šou si nenechala ujsť ani Miss Slovensko z roku 2005 Ivica Sláviková. Mnohí sa pozastavili aj pri pohľade na ňu. Oblečená bola v čiernom voľnom overale, ten doplnila jednoduchými telovými lodičkami... No zaujalo najmä to, čo mala na hlave. Outfit totiž vyšperkovala sivou šatkou, ktorú si ovinula ako Nastenka z Mrázika. Bola ti zima, dievčatko?!