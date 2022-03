Známa Slovenka vykvákala intímnosti zo spálne a potom... Och!

Simona Salátová neraz dokázala, že nemá problém ísť s kožou na trh. Pokojne sa ukáže v spodnej bielizni, hoci jej telo nie je vôbec dokonalé. Otvorene dokáže rozprávať aj o svojom detstve, ktoré bolo poznačené tým, že ju, brata a ich mamu otec týral. A známa komička si nekladie servítku pred ústa ani vtedy, keď príde reč na jej súkromie.

Aktuálne napríklad otvorene priznala, že má svojho syna a partnera občas plné zuby. „Tak strašne mi niekedy lezú na nervy. Damián v kuse rozpráva a keď sa spýtam, po kom to má, stačí sa pozrieť do zrkadla,” začala svoj príspevok Simona. Zároveň poukázala aj na ich štvornohého miláčika Billiona, s ktorým by to podľa jej slov vzdal po hodine každý exorcista.

Humorom sebe vlastným opísala Simona aj svojho partnera, ktorý vystupuje pod umeleckým menom Joe Trendy. „Nemôžem o ňom moc hovoriť, lebo je strašne ješitný. Je taký ješitný, že pri sexe musím kričať jeho celé meno aj s priezviskom. Niekedy aj s titulom,” pokračovala komička, ktorá touto poznámkou zrejme mnohých pobavila.

Zároveň však pridala slová, ktoré sa musia dotknúť každého. „Tak strašne mi niekedy lezú na nervy. Včera som si pred spaním pozrela správu o rodine, ktorú zabili na úteku. Ležal tam chlapec s podobným ruksakom, ako má Damián. A ja som dnes tak náhle vďačná, že mi lezú na nervy. Že ich mám,” uzavrela Simona, s ktorej slovami sa stotožní nejeden človek.

