Vyzývavá slovenská herečka ako prostitútka a... Och, tento HOLÝ ZADOK naozaj nie je dokonalý!

Hra má zaujímavý námet. Vážený advokát a verný manžel sa zobudí úplne nahý v posteli vedľa svojho rovnako vyzlečeného mladšieho kolegu. Herci Martin Zounar a Martin Kraus sa tak po javisku istý čas premávajú iba v plachtách.

V jednej chvíli však Zounar ukáže divákom aj holý zadok. A ten veru nie je dokonalý. Herec má totiž nejaké tie kilá navyše, hoci už s nimi úspešne bojuje a dosť tukových zásob v poslednom období zhodil.

Keď s touto hrou ešte len začínali, dokonca mu v jednom okamihu plachta skĺzla a diváci videli aj predok. „Ja sa nehanbím, tu je tá nahota funkčná. Keby diváci tušili, že máme pod tým slipy, tak by to nebolo to pravé,” vyhlásil herec.

Na javisku s ním účinkuje aj slovenská kolegyňa Daniela Šinkorová, ktorá dostala úlohu prostitútky. A jej kostým tomu patrične aj zodpovedá - korzet s hlbokým dekoltom, sieťované pančuchy, vysoké čižmy.

Portál super.cz od herečky zisťoval, či musela pred predstavením aj chudnúť. „Diéta nebola. Ten kostým je ušitý tak, že som sa do neho vošla aj so siedmimi kilami navyše. Tie mávam vždy v lete, keď sa vraciam z prázdnin na Sardínii,” prezradila Šinkorová. Nuž, ale dnes by jej postavičku mohli závidieť aj oveľa mladšie ženy...

