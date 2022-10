Rozchod slovenskej herečky s boháčom: Nahučal na ňu na verejnosti!

Daniela Šinkorová bola hosťom relácie Jednou si dole, jednou nahoře, kde sa podľa slov moderátora Miloša Pokorného rieši sex, vzťahy a život.

A prišlo aj na tému rozchodov. „Bol to Grék, už ani neviem, ako sa volal, bolo to len také chvíľkové. Akože sme spolu chodili, dajme tomu, 10 dní. Bol tu, lebo študoval, mal bohatých rodičov a pohyboval sa v tej najvyššej spoločnosti. Všade ma pozýval a chcel, aby som ho reprezentovala,” prezradila herečka.

Pre ňu však bolo dôležitejšie, aby boli jednoducho spolu, a tak nie vždy dbala na bontón. „Raz som si dovolila prísť do nejakého klubu, tam sa očakávalo, že budem mať večerné šaty a ja som prišla udychčaná z nejakého natáčania alebo z divadla, už neviem, a mala som proste minišaty a nejaké tenisky,” uviedla situáciu, ktorá viedla k rozchodu.

Boháč totiž nezniesol, aby žena po jeho boku nebola tip-top upravená a nahodená. „On mi tam pred všetkými tými ľuďmi úplne naložil, že toto sa nerobí, vrieskal... A tam hneď v ten večer som si uvedomila, že to nejde, že takto to nechcem, že sa ani nespýtal prečo... On hovoril: Robíš mi hanbu, takto sa to nebude robiť, takto sa u nás proste žiadna žena nespráva a nabudúce príď tak, ako sa má. A ja som sa okamžite rozhodla, že je koniec,” povedala umelkyňa, ktorá je už 7 rokov vydatá za podnikateľa Josefa Poláka.