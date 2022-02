Finalistka (17) SuperStar, ktorá odstúpila kvôli umierajúcej mame: Bude HVIEZDOU Tvojej tváre!

PRAHA - Nikita Machytková (17) sa do povedomia verejnosti dostala v poslednej sérii SuperStar. No hoci sa talentovaná speváčka prebojovala až do finálových kôl, hneď v prvom sa rozhodla z projektu odstúpiť kvôli umierajúcej maminke. Napriek smutnej udalosti v rodine sa však spevu nevzdáva a čoskoro zahviezdi aj v českej šou Tvoje tvář má známý hlas!

Nikita Machytková mala v poslednom ročníku SuperStar veľmi dobre našliapnuté na úspech. Podarilo sa jej prebojovať až do živých prenosov a bola jednou z favoritiek na celkové víťazstvo. Hneď v prvom kole však musela urobiť ťažké rozhodnutie - z projektu odstúpila kvôli zlému zdravotnému stavu svojej mamy.

Dnes už jej, bohužiaľ, môže spievať iba do neba. No keby žila, bola by na ňu určite hrdá. Česká Nova ju totiž oslovila do novej série šou Tvoje tvář má známý hlas. „Smrť maminky pre mňa bola a stále je najťažšou etapou života. Napriek tomu by som chcela všetkým odkázať, aby si aj po tak ťažkej skúsenosti neprestali plniť sny,“ povedala Nikita s tým, že tak plní aj posledné prianie svojej mamy.

„Moja maminka si priala, aby som spievala, a tak sa snažím zo všetkých síl ísť ďalej a vlastne to robím aj pre ňu,“ prezradila Machytková, ktorá má iba 17 rokov a musí popri rozbehnutej kariére stíhať aj školu. „Mám v pláne si dať individuálny študijný plán. Budúci rok maturujem...“ dodala. Držíme palce!

Galéria fotiek (6) Zdroj: Tv Nova