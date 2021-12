ŠOKujúci moment v SuperStar: Najprv KU*VA a potom… Zásnuby finalistu v priamom prenose!

BRATISLAVA - V závere uplynulého týždňa si diváci televízie Markíza mali možnosť pozrieť druhé finálové kolo speváckej šou SuperStar. Do veľkého finále, v ktorom sa dozvieme meno absolútneho víťaza, zostávajú ešte dve. No ani v poslednej časti nebola núdza o poriadne silné momenty. Jedným z nich bola rozhodne aj žiadosť o ruku jedného z finalistov. Ups, ale počas nej zaznel aj tvrdý vulgarizmus!

V druhom finálovom kole speváckej šou SuperStar vystúpilo už len 8 súťažiacich. Minulý týždeň sa s projektom rozlúčila Nikita Machytková, ktorá odstúpila pre zhoršujúci sa zdravotný stav svojej maminy a diváci svojimi SMS hlasmi rozhodli, že ďalším vyradeným bude Filip Svoboda.

Finále SuperStar sa začalo KATASTROFOU: Súťažiaca musela SKONČIŤ a odstúpiť... Vážne zdravotné problémy!

Do veľkého finále tak zostáva už len jedna epizóda a o dva týždne sa dozvieme meno absolútneho víťaza. Finalistom preto každé kolo ide naozaj o veľa - na konci priameho prenosu totiž vypadávajú až dvaja z nich, a tak musia predviesť naozaj skvelý výkon, aby presvedčili divákov, že si zaslúžia ich hlas.

To najlepšie zo seba počas večera vydal aj Slovák Ladislav Hunka, ktorý zaspieval romantickú pieseň All of Me od Johna Legenda. No svoje vystúpenie sa rozhodol poriadne vyšperkovať. V závere si to namieril do publika rovno za svojou priateľkou Mirkou. A mnohým už bolo jasné, o čo mu ide.

Finalista Adam Hunka v priamom prenose pokľakol pred svojou priateľkou. Zdroj: TV Markíza

Dojemný moment však v priamom prenose stihol okoreniť hrubým vulgarizmom. „Som veľmi rád, že situácia vznikla tak, že sú tu rodičia aj z Mirkinej strany, ďakujem aj mamine, že je tu a dúfam, že ma otec drží za plece, aby som bol schopný ti to, ku*va, povedať,“ zahlásil v živom vysielaní Hunka.

„Extrémne ťa milujem, bol to veľmi ťažký rok, veľa sme sa naučili... Myslím si, že prišiel čas, aby sme to posunuli niekam ďalej. Extrémne ťa milujem, Miriama Gašparíková, vezmeš si ma?“ zahlásil pred tisíckami svedkov finalista a jeho dnes už snúbenica povedala áno.

Adam Hunka požiadal svoju priateľku Mirku o ruku a ona povedala áno. Zdroj: TV Markíza

No, bohužiaľ, ani tento krásny moment nepresvedčil divákov, aby spevákovi posielali svoje hlasy. V závere šou sa s projektom musel rozlúčiť spolu s Adamom Janotom.

SuperStar po 2. finálovom kole museli opustiť Ladislav Hunka a Adam Janota. Zdroj: Tv Markíza

No ešte predtým si diváci mohli vychutnať návrat finalistov úplne prvej série šou Slovensko hľadá SuperStar. Po 17 rokoch vystúpili na jednom pódiu deviati členovia finálovej jedenástky - chýbali Zdenka Predná, Peťo Kotuľa a zosnulý Peťo Konček. Niet divu, že mnohých, na čele s Paľom Haberom, ich vystúpenie dojalo.

V závere druhého finálového kola sa opäť na jednom pódiu stretli finalisti úplne prvej Slovenskej SuperStar. Zdroj: Tv Markíza

Vystúpenia 2. finálového kola SuperStar:

Adam Pavlovčin: Dua Lipa - Physical

Peter Jiran: Coldplay - A Sky Full of Stars

Nikola Bitkovskij: Ed Sheeran - Bad Habits

Ladislav Hunka: John Legend - All of Me

Katarína Štohrová: Lana Del Rey - Young and Beautiful

Marietta Mareková: Joss Stone - Son of a Preacher Man

Adam Janota: Harry Styles - Sign of The Times

Elizabeth Kopecká: Queen - Show Must Go On

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}