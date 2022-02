Herečka Norisová o pomoci od štátu: Bol v tom bordel!

Zuzana Norisová účinkovala napríklad v seriáli Milenky a aktuálne je hviezdi vo filme Šťastný nový rok 2: Dobro došli.

Ako priznala, ešte pred nakrúcaním patrila k tým, ktorí chceli požiadať štát o pomoc. „S tými kompenzáciami bol u nás na Slovensku, s prepáčením, bordel a nikto nám vlastne ani nepomohol. Až na konci toho všetkého som zistila, že som mohla dostávať pravidelný príjem, ktorý som prepásla. Spätne už mi nikto nič nedal,” povedala pre týždenník Sedmička.

V chaotických pravidlách sa evidentne nedokázala vyznať. „Nikto mi ale vlastne nedokázal povedať, ako to funguje. To, myslím si, u nás bolo pre umelcov najhoršie. Kto nebol štátny zamestnanec, ako napríklad môj muž v štátnom divadle, kde mali aspoň nejaký zmenšený príjem, nedostal nič a nemohol pracovať. Bolo to veľmi obmedzujúce,” vyhlásila.

Ani napriek snahe sa totiž nedopracovala k tomu, čo má vlastne urobiť a ako o pomoc požiadať. „Celé tehotenstvo som strávila pri počítači a hľadala, ako to urobiť, aby som od štátu dostala nejakú pomoc. Keď som to našla, bolo už neskoro. Celé to bolo veľmi divné,” tvrdí Zuzana