FOTO Premiéra filmu Šťastný nový rok 2: Na Slovensku ju prekazil COVID, ale v Čechách… Bola aj párty!

Film Šťastný nový rok sa pred dvomi rokmi tešil obrovskému úspechu. Slováci, ale aj Česi sa preto potešili, keď tvorcovia oznámili, že chystajú jeho pokračovanie. Slávnostná premiéra bola naplánovaná na tohtoročné Vianoce. Dnes je však už jasné, že na Slovensku sa jej nedočkáme. Aspoň nie teraz... No u našich západných susedov sa film dostane do kín už po sviatkoch.

Filmári a herci sa však ešte predtým stretli, aby si na úspech novinky pripili - zorganizovali "párty". Teda aspoň v Prahe to tak nazývali. Na nábreží Vltavy sa stretli herecké esá Dagmar Havlová, Jiří Bartoška a Janko Koleník a z Bratislavy sa k nim online pripojili Emília Vášáryová, Táňa Pauhofová, Zuzana Norisová, Gabriela Marcinková, Anička Kadeřávková, Jozef Vajda, Tomáš Maštalír, Marek Majeský, producentka Adriana Kronerová a režisér Jozef Kroner.

Časť hercov a tvorcov sa stretla v Prahe a časť v Bratislave. Spoločne si pripili aspoň prostredníctvom videohovoru. Zdroj: Peter Frolo/Falcon

„Nakrúcali sme v máji v Chorvátsku. Bolo tam krásne, veľmi sme si to užili. Už by som chcela nakrúcať len tak - s celou rodinou v Chorvátsku,“ vyjadrila sa Zuzana Norisová a pokračuje: „Zakaždým, keď ma Adriana Kronerová s jej tímom osloví, je to z mojej strany áno. Zažila som, čo už nikdy nezažijem,“ spomína.

Pre Janka Koleníka znamenalo nakrúcanie pri Stredozemnom mori prinavrátenie pocitu slobody. „Bol som šťastný, že sme mohli po všetkých tých lockdownoch vycestovať a nakrútiť to. Nie je to v súčasnosti samozrejmosť,“ dodal. Komédiu Šťastný nový rok 2 Dobro došli uvedú české kiná v predpremiére 26. decembra a v premiére 30. decembra. Do slovenských kín príde, keď to situácia dovolí.