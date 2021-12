Marek Fašiang TRIELIL z Telerána: TEHOTNÁ partnerka je už v pôrodnici!

BRATISLAVA - A je to tu! Dnes ráno sa v Teleráne na poste moderátora objavila hviezda markizáckych Oteckov Marek Fašiang. Dnes je totiž Deň s Nadáciou Markíza, ktorý odštartovalo práve Teleráno, no a keďže ide o výnimočnú udalosť, úlohy moderátorského parťáka Kvetky Horváthovej sa zhostil práve obľúbený herec. Ten bol však ku koncu už v poriadnom napätí...

Vedelo sa, že Marekova snúbenica Terezka Bizíková je už v pokročilom štádiu tehotenstva. Dvojica sa ich prvého spoločného potomka nevedela dočkať, no a zdá sa, že že táto chvíľa nastane už onedlho. Kvetka totiž počas Telerána prezradila, že herec má po skončení vysielania naponáhlo.

Marek Fašiang sa dnes v Teleráne ujal moderátorského postu. Zdroj: TV Markíza

Keď Teleráno končilo, moderátorka divákov prekvapila svojimi slovami na záver, že pôvabná modelka je už v nemocnici „Jeden moderátorský pôrod máš už za sebou a jeden možno dnes pred sebou. Marekova partnerka Terka je už v pôrodnici. Marek odtiaľto uteká rovno do pôrodnice. Držíme vám palce,” povedala. No a my sa pripájame a želáme, nech všetko dobre dopadne a čoskoro v rukách konečne držia svoj vytúžený uzlíček šťastia!

Tereza a Marek sa už onedlho stanú rodičmi Zdroj: Ján Zemiar