Mekyho Žbirku (†69) ešte nemôžu pochovať: TOTO je dôvod!

VIDEO: Zábery z poslednej rozlúčky s Mekym Žbirkom (†69).

Za Mekym Žbirkom, ktorý nás navždy opustil 10. novembra, smútia mnohí. A to nielen tí, čo sa s legendou osobne poznali, ale aj fanúšikovia, ktorých mal v Česku a na Slovensku neúrekom. Viacerí sa zastavili pri jeho dome, či pri bratislavskej lavičke, na ktorej svojho času hrával, aby tam na jeho pamiatku zapálili sviečku.

Fanúšikovia si chodili Mekyho uctiť pred dom, v ktorom žil. Zdroj: Vlado Anjel

Fanúšikovia na Mekyho spomínali aj v Bratislave, na Račianskom mýte. Zdroj: Ján Zemiar

Ako informuje blesk.cz, po piatkovom pohrebe dala rodina spred domu všetky sviečky, kvety a smútočné predmety odstrániť. Avšak na spevákov hrob, kde by si ho mohli uctiť, si však budú musieť fanúšikovia ešte počkať.

„O mieste posledného odpočinku ešte zatiaľ nebolo rozhodnuté. Najstaršia Mekyho dcéra Denisa z prvého manželstva žije vo Viedni, ďalšia časť rodiny v Bratislave. Musíme sa stretnúť a dohodnúť to,” prezradila pre Blesk vdova Katka, ktorá v pražskom dome žije s 30-ročnou dcérou Lindou. O štyri roky mladší syn David sa zdržiava prevažne v Londýne.

Meky svojej manželke ešte pred smrťou odovzdal určité inštrukcie. Ich súčasťou bolo napríklad to, aby spravovala jeho profily na sociálnych sieťach, naplánoval si aj svoj pohreb. „Chcel, aby som to mala jednoduchšie pre prípad, že by sa niečo stalo. Hovoril mi to skôr zo srandy a ja som ho vždy okríkla, aby mi to nehovoril. Nechcela som si to vôbec pripúšťať,” povedala Katka. O mieste svojho posledného odpočinku už Meky zrejme nehovoril, a tak sa na tom budú musieť dohodnúť jeho najbližší.

Meky dal manželke Katke pred svojou smrťou určite inštrukcie. Chcel jej to takýmto spôsobom aspoň trošku uľahčiť. Zdroj: Profimedia