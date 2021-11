TWiiNSka po pôrode: Otca svojej dcérky tají, ale… TENTO muž ho nahradí!

Keď Veronika Nízlová v júli tohto roka priznala, že je tehotná, okamžite sa na ňu zvalili otázky z každej strany, kto je otcom. Po rozvode s exmanželom Tomášom sa totiž nevedelo, že sa tmavovláska s niekým stretáva. A jeho identita zostane utajená aj naďalej. Čerstvá mamička ju totiž zverejniť neplánuje.

Okamžite sa tak začalo špekulovať, kto by to tak mohol byť. Podozrenie padlo aj na speváčkinho dlhoročného kamaráta, šperkára Tomáša Stríža. Obaja to však hneď popreli. No krátko po pôrode malej Ney sa ukázalo, že práve on dievčatku nahradí otca.

Šperkár Tomáš Stríž bude krstným otcom malej Ney. Zdroj: Instagram V.N.

Veronika si totiž kamaráta, ktorého berie ako ďalšieho brata, vybrala za krstného otca pre svoje dievčatko. Krstnou mamou, ako sa nám podarilo zistiť, bude jej sestra Daniela, ktorá bola aj pri pôrode malej Ney.

