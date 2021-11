Slovenská premiéra filmu Karel: Maestro (†80) vedel, ako málo času mu zostáva… Povedali to aj deťom!

PRAHA - Mesiac od českého uvedenia filmu Karel o zosnulom Karlovi Gottovi (†80) sa snímka dostala aj do slovenských kín. V utorok mala slávnostnú premiéru. A mnohým pri pohľade na zábery stislo srdce. Maestro presne vedel, ako málo času mu zostáva... S manželkou Ivanou na to pripravili aj dcérky.

VIDEO: Zábery zo slovenskej premiéry filmu Karel

V utorok večer sa do slovenských kín dostal dlhoočakávaný film o živote legendárneho Karla Gotta s názvom Karel. Zábery dokumentujú jeho spevácke začiatky, veľké úspechy, kariéru v zahraničí... Zaznamenávajú, aký nedisciplinovaný študent to bol, ale aj to, aký vrúcny vzťah mal so svojou rodinou.

Najmrazivejšie scény však pochádzajú z nemocnice, ktorú v posledných rokoch pravidelne navštevoval. V novembri 2018 sa dozvedel, že mu už veľa času na tomto svete nezostáva. Profesor Marek Trněný, ktorý ho liečil, mu oznámil, že by si mal začať naplno užívať život a dopriať si všetko, po čom túži.

To už Karel s manželkou mrazivú správu oznámil aj svojim deťom. Prišlo im fér povedať dievčatkám, že sa im spoločný čas s otcom kráti. Maestro sa ešte nezvratný koniec snažil oddialiť biologickou liečbou, išlo o americkú experimentálnu štúdiu. Tá sa však na konci mája 2019 ukázala ako neúčinná.

Podľa Ivany Gottovej by si Karel neželal, aby jeho blízki plakali. Zdroj: Ján Zemiar

Film vyvoláva úsmevy, ale aj dojatie. Slzy by si však podľa slov vdovy Ivany Maestro neželal. „Som presvedčená, že by si neprial, aby ste plakali, chcel by, aby ste naňho spomínali s láskou a verím, že je tu dnes večer s nami,“ povedala pred premiérou Gottová, ktorá je producentkou filmu. Zaujímavosťou je, že hlavným sponzorom dokumentu o legendárnom Čechovi je Slovák - blízky priateľ Gottovcov Milan Fiľo.

„Dovolím si tvrdiť, že v posledných rokoch sa náš vzťah vyvinul do skutočného priateľstva. V minulosti sme spolu dokonca trávili dovolenky. Pamätám si na každú chvíľu s ním a spomienky na neho mi zostanú navždy v srdci. Celý život som obdivoval maestra Gotta, a preto som sa rozhodol podporiť nakrúcanie filmu Karel. Prepája dve z mojich najväčších vášní a ambícií - umenie, jeho podporu a zachovania Karlovho odkazu pre všetkých a navždy,“ vyjadril sa Fiľo.

Slovák Milan Fiľo bol hlavným sponzorom filmu Karel. Zdroj: Ján Zemiar

