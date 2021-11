„Božský Kája“ je späť! Nezabudnuteľný zlatý slávik prichádza na plátna kín!

Nedávno sme si pripomenuli 2. výročie smrti legendárneho zlatého slávika a pri tejto príležitosti prichádza do kín unikátny dokument, v ktorom Karel Gott necháva fanúšikov nahliadnuť do svojho súkromia.

Dokumentárny film s názvom Karel natočila režisérka Olga Malířová Špátová na podnet samotných manželov Gottovcov. „V polovici septembra 2018 mi volali Ivanka a Karel Gottovci a oslovili ma, či by som po desiatich rokoch opäť nenatočila s Karlom dokument o jeho živote. Neváhala som ani minútu! Nakrúcať s človekom, ktorý vydržal viac ako pol storočia na výslní českej kultúry vďaka svojmu výnimočnému speváckemu talentu, umeleckej pokore a nesmiernej pracovitosti, bola a je pre mňa veľká česť,“ vyznala sa talentovaná režisérka.

Zdroj: Karel, PR

Nakrúcať sa vďaka rýchlej dohode začalo už 22. októbra 2018, teda rok pred spevákovou smrťou. Film mal byť podľa slov Karla Gotta poďakovaním všetkým jeho priaznivcom, ako aj ľuďom, ktorí ho počas dlhej, bohatej hudobnej kariéry sprevádzali a podporovali. Po Karlovom náhlom úmrtí v októbri pred dvoma rokmi však nadobudli zábery z posledných mesiacov jeho života ešte vyššiu hodnotu.

Spevák sa vo filme vydáva po stopách svojej minulosti. Stretáva sa s ľuďmi, ktorí zohrali v jeho živote dôležitú úlohu, a vracia sa na miesta, ktoré v ňom zanechali výraznú stopu. Takýmto miestom je aj konzervatórium, kde na divákov čaká jedno z mnohých prekvapení – zistenie, že maestro si kedysi vyslúžil dvojku zo správania.

Zdroj: Karel, PR

Karel Gott tiež v dokumente divákom odhaľuje neznáme zákulisia koncertov, svoj život s rodinou a súkromie, ktoré sa inak snažil s pokorou a láskou chrániť. Tvorcovia zachytili legendárneho speváka nielen pri vystúpeniach a stretnutiach s fanúšikmi, ale predovšetkým v jeho domácom prostredí. Či už v Prahe, na chalupe, alebo v dedinke, kde trávil detstvo. „Olga má veľký dar natáčať so svojím úzkym tímom tak, že sme sa často nechali uniesť spontánnou atmosférou a prirodzene sme ju vpustili do nášho súkromia, vďaka čomu som sa rozhovoril o témach pomerne dôverných. So svojím manželom kameramanom Jánom Malířom sa tak vlastne stala súčasťou našej rodiny,“ uviedol na margo intímnych záberov Karel Gott.

Zdroj: Karel, PR

Vo filme sa pôvodne mala objaviť aj Karlova najstaršia dcéra, kontroverzná Dominika Gottová. S natáčaním bola vopred oboznámená a súhlasila s ním. Keď ju však pri dokončovaní filmu kontaktovala režisérka ohľadom schválenia jednotlivých scén, Dominika svoj súhlas odvolala a odmietla v dokumente figurovať.

Dokumentárny film Karel prichádza do slovenských kín 11. novembra 2021. Hoci epidemická situácia momentálne na Slovensku nie je najlepšia, tvorcovia chceli v týchto neľahkých časoch urobiť radosť všetkým fanúšikom Karla Gotta a priniesť im trochu z jeho pozitívnej energie.

Zdroj: Karel, PR

„Viem, že sa priaznivci môjho manžela na film Karel veľmi tešia, a cítim, že obzvlášť v tejto zložitej situácii by ich náš film mohol povzbudiť a inšpirovať, pretože je plný nielen obrovskej energie a radosti z hudby, ale aj silných emócií, vôle, statočnosti a zmierenia. Môj manžel bol vždy poslom dobrých správ, nech je preto aj uvedenie filmu Karel na veľké plátna v tomto období plnom neistoty nádejou, že bude zase lepšie. Som presvedčená, že takto by si to náš Karel želal,“ uviedla Ivana Gottová.

Zdroj: Karel, PR

Príďte si do kín zaspomínať na legendárneho zlatého slávika aj vy. Film Karel si môžete na veľkom plátne vychutnať od 11. 11. 2021.

