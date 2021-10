Slovenská návrhárka všetkých šokovala: Má 65 rokov a... Na prehliadke HORE BEZ!

BRATISLAVA - Neuveríte vlastným očiam! Hovorí sa, že ženy zrejú ako víno. A žiarivým príkladom tohto tvrdenia je návrhárka Rebecca Justh. Pôvabná brunetka disponuje dokonalou postavou a zrejme nikto by si netrúfol tipnúť, že nedávno oslávila 65. narodeniny. Rebecca totiž vďaka svojmu sviežemu vzhľadu a nespútanej energii pôsobí minimálne o dobrých 20 rokov mladšie. Nehovoriac o jej tele, ktoré naposledy ukázala... Fúúú, to je odvaha!

Rebecca sa najnovšie podujala robiť modelku Marte Gejdošovej - talentovanej a zároveň aj vo svete uznávanej Slovenke, ktorá sa venuje body paintingu, teda maľovaniu na telo. Svoje umenie počas roka predvádza na rôznych súťažiach či prehliadkach, no a jednu takú si pre priaznivcov body paintingu pripravila aj nedávno. Zvyčajne jej modelky robia "mladé žabky", ktorých telá sú v perfektnej forme a absolútne pevné.

Ibaže 65-ročná Rebecca im svojou vypracovanou figúrou hravo konkuruje a na jej tele by ste nenašli ani najmenšiu chybičku krásy - na obale svojich kníh dokonca pózuje úplne nahá. A v Evinom rúchu sa predviedla aj počas poslednej šou Marty Gejdošovej. Odvahu na to, aby sa odhalila, našla bez úplných problémov, oveľa náročnejšie vraj bolo zniesť celý proces maľovania. Pre modelky to totiž vôbec nie je také jednoduché, ako by sa mohlo zdať.

„Stojíš tam okolo štyroch hodín, sadnúť si môžeš len občas a skutočne len na malú chvíľku. Náročné je to najmä na ruky - musíš ich držať rovno, Rozpažené, upažené, všelijako. Je to naozaj fyzicky namáhavé a, čo si budeme hovoriť, aktuálne už nie je ani veľmi teplo, no a keďže väčšina tvojho tela je nahá, je ti celkom zima,” vysvetľovala nám. Modelka si vraj musí uvedomiť, že v čase, kedy na ňu nanášajú farby, sa stáva plátnom a je potrebné dávať pozor aj na ten najmenší pohyb.

Výsledok vraj však stojí za celý tento náročný proces. „Je to úžasné, stáva sa z vás doslova chodiace umelecké dielo. Práve preto som sa na to dala. Týchto ľudí a ich talent si nesmierne vážim, nehovoriac o Marte, ktorá nie nadarmo patrí k tým najlepším,” hovorí Rebecca s tým, že človeku je až ľúto, keď sa musí umyť, čo je už pomerne jednoduché. „Iba voda a mydlo,” dodala návrhárka, keď sme sa zaujímali, či je nejaký špeciálny spôsob, ako dať farby dole.

