Bývalý markizák na obrazovkách JOJky: NECHUTNÉ poznámky… Ľuďom sa HNUSÍ!

BRATISLAVA - Ešte v roku 2018 televízia Markíza vysielala jubilejnú Farmu X, kde medzi súťažiacich zaradili aj známe tváre slovenského šoubiznisu. Spomedzi zástupcov "bežného ľudu" patril k najvýraznejším účastníkom Peter Hárezník. Ten sa dostal aj do finále, ktoré síce nevyhral, no z populárnej šou si "odniesol" väčšiu výhru, než tú finančnú - našiel si tam životnú partnerku Táňu, s ktorou tvorí pár dodnes.

Dvojica spolu žije v dome v Topoľčanoch, kam najnovšie zavítal štáb televízie JOJ. Peter sa totiž prihlásil do šou Bez servítky. Viac ako kulinárske zručnosti však divákov i jeho "spoluvaričov" zaujalo jeho správanie. Peter, ktorý na Farme pôsobil skôr slušným dojmom, sa totiž absolútne otočil. Neustále má sexuálne narážky, nešetrí dvojzmyslami no a ľuďom to začína liezť poriadne hore krkom.

V Bez servítky súťaží Peter Hárezník, ktorého diváci poznajú z markizáckej Farmy. Zdroj: TV JOJ

Pred kamerou sa totiž ani nemôžu spomenúť trebárs kurace prsia bez toho, aby nenarážal na dámske vnady, bez povšimnutia a komentáru nenechal ani nevinné vajíčko v polievke. Počas druhej epizódy mu už mladý Emilián otvorene povedal, že sa jeho poznámky naozaj nehodia. Z jeho slov si však Peter zjavne ťažkú hlavu nerobil.

Keď prišlo k tretiemu dňu, kedy varila atraktívna Eva, Hárezník začal so svojimi komentármi ešte pred samotnou návštevou. „Eva, hádam si oholená. Do hladka. Na čiarku," odkázal vydatej súťažiacej. „Mohol by si občas dávať pozor na jazyk. Dúfam, že sa bude krotiť," povedala zas počas varenia Eva - a to ešte netušila, čo z neho vyšlo už pred spoločným stretnutím

Emiliovi opäť vybuchli nervy Zdroj: TV JOJ

Lenže Peter si na jazyk pozor nedával a na narážky prišlo už pri polievke a tak sa to ťahalo aj ďalej. Počas stolovania musel opäť zasiahnuť Emilián. „To je nechutné a už mi to prerastá cez hlavu. Ide mi to na nervy. Tie oplzlosti, tá nadržanosť, mal by sa už ukľudniť, fakt," hneval sa potom pred kamerou a dodal, že ho rovno prešla chuť do jedla. No a netreba dodávať, že Petrovho správania majú dosť aj diváci.

„Emilián mal pravdu, od začiatku je slizký, neslušný. Kvôli nemu túto sériu nepozerám, lebo keď som počula a videla prvý diel, no ďakujem, ďalší si neprosím. Nepatrí táto nadržanosť pred kamery a hlavne nie do tejto show," dala mladíkovi zapravdu diváčka Henrieta.

Peter varil ešte v pondelok. Zdroj: TV JOJ

.„Veľmi nepríjemný, také poznámky krčmové. Myslí si, aký je zaujímavý, nedá sa ani na to pozerať, inteligencia k ostatným mu nič nehovorí. Taký buran," napísala v diskusii na Facebookku TV JOJ pani Emília. „Obdivujem tie ženy, ja by som mu už bola dávno tresla panvicou po tej jeho sprostej hlave. Je nechutný, sprostý a nevychovaný," myslí si zasa diváčka Oľga.

A čo vy? Tiež si myslíte, že sa takéto správanie do relácie o varení nehodí?