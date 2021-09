PRVÉ VYJADRENIE Reného Strausza na Instagrame: Najhoršie dni v mojom živote... 4 dni som nejedol!

BRATISLAVA - Sudca na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku dnes rozhodol, že René Strausz a Zuzana Strausz Plačková do väzby nepôjdu. Po štyroch dňoch v CPZ sa tak dvojica dostala na slobodu. Mnohí preto očakávali prvé vyjadrenia manželov na Instagrame. Ako prvý sa po troch hodinách svojim fanúšikom prihovoril René. Pozrite si VIDEO!

VIDEO: Prvé video Reného Strausza na Instagrame po prepustení

René Strausz sa na Instagrame svojim fanúšikom prihlásil prvýkrát 3 hodiny po prepustení. Svoj pobyt za mrežami označil peklom. A vraj toboli najhoršie 4 dni v jeho živote. „Ľudia, vážte si slobodu. Zdravím všetkých, chcel by som sa každému poďakovať, kto stál pri nás a kto nám veril. To bolo také peklo ľudia, že... Toto boli moje najhoršie 4 dni v mojom živote,“ povedal v live videu René.

Postrehol aj posmešky, ktoré na ich adresu na internete vznikali. No ako povedal, to je jedno. „Som rád, že so tu a nebudem sa ľudia k ničomu vyjadrovať, ideme proste taký život, aký sme si žili predtým. Neviem, čo vám mám povedať, proste... Nebudem sa k tomu nijak vyjadrovať, ale dávajte si pozor, s kým sa stretávate, lebo môžete doplatiť na nich,“ zdôraznil René.

Jeho ďalšie kroky viedli do reštaurácie, keďže - ako sám tvrdí: „Štyri dni som nejedol.“ Ďalej poďakoval všetkým ľuďom, ktorí jemu a Zuzane verili. A hlavne, ďakuje pánu Bohu. „Milujem vás a vidíme sa neskôr. Čaute.“ Jeho prvé video na Instagrame po prepustení si môžete pozrieť vyššie!