Slovenská herečka o legendárnej Hegerovej: Kariéra cez posteľ!

Hana Hegerová a Maja Velšicová prišli do kontaktu v bratislavskej Tatra revue. Hana urobila konkurz, bola prijatá, no dlho sa na tejto scéne neohriala. „Mám pocit, že sa potom vydala za veľmi vplyvného človeka, dramaturga a neskoršieho riaditeľa bratislavského divadla Nová scéna Dalibora Hegera,” uviedla Velšicová.

Dalibor Heger a Wanda Hrycová Zdroj: TASR

A zdá sa, že herečka cítila v tomto manželstve istú účelovosť. „Bol to veľmi múdry človek a ona vedela, že keď bude v jeho blízkosti, bude to pre ňu správne. Potom už proste mala o angažmán postarané, aj keď v jeho divadle nehrala. Vždy vedela, na koho sa prilepiť, kto jej pomôže v kariére. Od nej sme sa to mali všetky naučiť!” vyhlásila Velšicová.

Mužom, ktorý sa ale najviac spomína v súvislosti s Hegerovou, je režisér Ján Roháč. S ním sa dala dokopy po rozvode a celý život ho potom označovala za svoju životnú lásku.

Ján Roháč Zdroj: ČT

No aj tento vzťah vidí Maja trochu inou optikou. „Po pár rokoch sa s Hegerom rozviedla a zoznámila sa s Jankom Roháčom, ktorý z nej urobil hviezdu. Každá umelkyňa potrebuje mať za sebou silnú osobnosť, aby sa to prenieslo aj do jej prejavu a mala istotu, že keď pôjde do Prahy, tak za sebou bude niekoho mať,” zhodnotila s tým, že práve Roháč obsadil Hanu do filmu Kdyby tisíc klarinetů, ktorý ešte viac nakopol jej kariéru.

O bývalej kolegyni pred pár mesiacmi prehovorila aj pre týždenník Plus 7 dní v úplne rovnakom štýle:„V duchu som si hovorila, ej, potvora, vedela, na koho sa nalepiť.“

Maja Velšicová Zdroj: Facebook M.V.