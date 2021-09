Kormúthovej incident v Rakúsku: Polícia nechápala... Juj, to je TRAPAAAS!

VIEDEŇ - Kristína Kormúthová (35) si rada čas od času zájde do Rakúska na drahé nákupy doplnené chutným obedom vo vychytenej reštaurácii. Po poslednom takomto výjazde si však na svoje konto pripísala poriadny trapas. Keď volala policajtom, nechápali, čo od nich chce... Ups, mohlo sa jej toto stať?!

VIDEO: Kristína sa k trápnemu momentu priznala na Instagrame

Deň blbec? Kristína Kormúthová si pred pár dňami vyrazila na nákupy do susedného Rakúska. Po vymetaní luxusných butikov zakončila nákupnú horúčku v reštaurácii a odtiaľ si to už namierila k svojmu autu. No vtom prišiel šok! Na mieste, kde malo stáť, totiž nebolo.

Zaujímavosťou je, že podnikateľke nenapadlo, že jej ho niekto ukradol, ale že jej ho odtiahli, a tak konala. „Idem z reštaurácie, idem k autu... Auto nikde! Hovorím si dobre, tak, Kristína, zase ti ho odtiahli... Tak volám na políciu,“ opísala desivý moment Kormúthová.

Muži zákona však nevedeli, o čom známa Slovenka hovorí a ubezpečovali ju, že oni jej žiadne auto neodtiahli. „Ja že: No musíte ho mať, pretože som si ho nenašla na mieste. Oni, že nie, nie, je nám ľúto, ale určite ho tu nemáme. Nie je možné, že vám ho ukradli?“ pýtali sa jej policajti.

Na toto tmavovláska zareagovala ako stratená tretia kamarátka dvojice Cuky a Luky: „Ja hovorím, tak ako pozor, hej? Odtiaľ-potiaľ, v Rakúsku sa nekradne!“ A mala pravdu. Tento príbeh má totiž úplne iné rozuzlenie: „Tak som sa zamyslela, kde môže byť pes zakopaný... Auto o uličku ďalej?!“ Ups, tak toto je trapas, pri myšlienke na ktorý sa bude Kristína ešte dlho červenať.

