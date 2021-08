Módne (s)hity: Nádherná Jojkárka, herečka ako z kúpaliska a Mečiar... Moje nervy!

Anna Senajová Nováková, herečka

Farebné letné šaty, ktoré zvolila Anička v požehnanom stave, sú dobrou voľbou na teplý letný deň. Celý look pôsobí veľmi fresh a mladistvo.

Bruno Ciberej, moderátor

Bruno je známy svojím vycibreným vkusom vo fashion svete. Chválim trendy džínsy. Odvážna, ale veľmi dobrá voľba. Džínsy sú doplnené basic tričkom spolu so sakom slim fit, ktoré dodáva outfitu eleganciu a rozbíja streetstyle nohavíc. Za mňa naozaj TOP outfit.

Zdroj: Ján Zemiar

Gabriela Drobová, riaditeľka Fashion TV

Ako inak, Gabriela opäť nesklamala. Jednoduché letné šaty doplnené luxusným opaskom a kabelkou. K tomu ľahké sandálky. Celý outfit je jemný, nenásilný a uberá na rokoch. Opäť fantastické.

Zdroj: Ján Zemiar

Ján Mečiar, moderátor

Moje nervy! Pri hodnotení idem rad radom - leto, fresh, cool a zrazu... Ján Mečiar. Aby som najprv na jeho obranu povedala, celý outfit je fantastický, prekrásne farby, sofistikovaný. Ale nie v lete, nie na toto podujatie. Príliš ťažký a zložitý, ale aj tak krásny.

Zdroj: Ján Zemiar

Jana Kolesárová, herečka

Fú! Tak toto je outfit á la kúpalisko. Tie žabky sú strašné. Šaty pôsobia, že z nich vyrástla. Na prsiach nesedia, dĺžka je čudná. Janka je však krásna žena a toto je len pohľad stylistu. Jednoznačne je evidentné, že Janke je všetko jedno a cíti sa dobre, pohodlne. Takže nepočúvať moje reči a šup do pohodlia.

Zdroj: Ján Zemiar

Jasmina Alagič Vrbovská, moderátorka

Jasmina má svoj štýl, ktorý je viac menej vždy tón v tóne, jednofarebné záležitsoti. Tu je naozaj zbytočne veľa ružovej, ale Jasmine to pristane. Ružová ju veĺmi skrášľuje. Najsvetlejším bodom je dizajnová minikabelka. Ako stylista si myslím, že nohavice mohla zvoliť v bledohnedej farbe.

Zdroj: Ján Zemiar

Juraj Bača, herec

Čo tam robí tá vesta? Prečo? Je leto, je teplo. Vesta pôsobí strašne upäto, svadobne, obtiahnuto. Juraj by mohol voliť mladistvejšie outfity, ktoré sú viac moderné. Inak je to veľký fešák a pristane mu to aj tu, to sa nedá poprieť.

Zdroj: Ján Zemiar

Katarína Jesenská, moderátorka

Prekrásna ukážka toho, ako nosiť boho style. Farebné hippie šaty spolu s platformami známej značky dodávajú šatám šťavu. Veľmi ženské a hlavne letné.

Zdroj: Ján Zemiar

Marián Mitáš, herec

Takto si predstavujem sebavedomého moderného muža. Šik rifle - absolutne trendy strih a dĺžka. Italy style - už len Vespu a žmurkanie. Jednoduché biele tričko a trendy tenisky - cool a mladistvé.

Zdroj: Ján Zemiar

Nela Pocisková, herečka

Nela vyzerá dobre. To má jediné šťastie. Outfit nie je ničím zaujímavý, ale nie je to ani rušivé. Nela vsadila na pohodlie. Ako keby nenašla v skrini nič vhodné, tak vsadila na overenú klasiku. Šaty zvýraznia postavu a Nela sa v nich cíti zrejme fajn. Toto je predsa najviac.

Zdroj: Ján Zemiar

Noël Czuczor, herec

Ďalší mladý muž, ktorý vie, kde sa pohybuje fashion. Doslova zahraničný outfit - extrémne dobré a trendy. Milujem experimenty s jeansami. Tento styling by som ohodnotila ako outfit č.1 na tejto udalosti. Takto má vyzerať moderný mladý človek.

Zdroj: Ján Zemiar

Tony Porucha, tanečník a herec

Ach! Kedy sa prestanú konečne nosiť tieto tenisky? Absolútne zlý outfit. Tenisky zlé, nohavice sa k nim nehodia. K nim sa zase nehodí košeľa. Keby som mala možnosť opraviť outfit, bolo by to takto: tieto tenisky, tietom ale osminkové nohavice, ktoré sú viac slim a basic čierne tričko. Takto je ako poloprezlečený muzikant na svadbe.

Zdroj: Ján Zemiar

Zuzana Porubjaková, herečka

Zuzana je elegantná, krásna a outfit je skutočne decentný a nerušivý. Veľmi sa mi to páči. Minimalistická elegancia doplnená topánkami tej istej farby. Naozaj milé a svieže.

Zdroj: Ján Zemiar

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}