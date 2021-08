Sladká novinka mladej hviezdy (22) jojkárskeho seriálu Naši: Čaká dieťa!

Len 22-ročná herečka Laura Petersen sa do povedomia verejnosti dostala ako priateľka jedného zo synov v jojkárskom seriáli Naši. Neskôr predviedla, že vie spievať v markizáckej šou Hlas Česko Slovenska a naposledy motala hlavu Maxovi Bolfovi v seriáli Nový život.

No ten aktuálne začína aj samotnej herečke. Ako totiž informovala na sociálnej sieti Instagram, čoskoro sa z nej stane mama. „V poslednej dobe ste si možno všimli, že nepridávať veľa príspevkov či story. Všetko, čo robíme, sa totiž spája s našim najkrajším tajomstvom a konečne nastal ten čas, kedy by sme sa o to radi s vami podelili,“ napísala k fotke s malými topánkami herečka.

„Tak teda prvé, čo sme kúpili, museli byť samozrejme tenisky, nech sa hodia k tatinovi. Ďalej už budete môcť sledovať našu spoločnú cestu,“ napísala budúca mamička a pridala fashtagy ako rodina, láska či bábätko. Gratulujeme a budúcim rodičom prajeme veľa zdravia!