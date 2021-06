Slovensko má nový SEXSYMBOL! Sladký chlapec z JOJky sa mení na muža... FOTO ako dôkaz

BRATISLAVA - Už to dávno nie je to malé chlapča! Maximilián Bolf (17) sa do povedomia Slovákov vryl účinkovaním v úspešnom jojkárskom seriáli s názvom Naši, kde stvárnil najmladšieho z trojice bratov. Na obrazovkách televízie Joj sa objavuje aj v súčasnosti. A to v počine Nový život. Jeho fanúšikovská základňa sa stále rozrastá a talentovanému mladíkovi mnohí predpovedajú veľmi sľubnú kariéru.