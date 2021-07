ROBO GRIGOROV šokoval na svadbe: FOTO Zmenený na nepoznanie… To ako teraz vyzerá?!

BRATISLAVA - Uplynulý víkend sa v Trnave konala svadba raperky Martiny Fabovej alias Fejbs. Mladá brunetka a jej partner Michal si povedali svoje áno, no a poriadna veselica sa mohla začať. Ako to už býva, prvé zábery z ich veľkého dňa sa už stihli objaviť na sociálnej sieti. A medzi nimi... Tomu neuveríte!

Svadobčania zrejme len vyvaľovali oči. Talentovanej umelkyni totiž prišiel zagratulovať aj ikonický spevák Robo Grigorov. Na oslave lásky sa, samozrejme, nevyskytol náhodou. Fejbs bola totiž kedysi jeho vokalistkou a sprevádzala ho na jeho koncertoch.

Raperka Fejbs sa vydala Zdroj: Instagram Fejbs

Spevák si stál za tým, že Martina je mimoriadne talentovaná a dokonca sa skloňovali aj slová o príprave spoločnej piesne. Známy muzikant má teda k Martine Fabovej zrejme celkom blízko, čo vysvetľuje aj to, prečo nemohol chýbať na jej svadbe.

Spoločný záber s Robom Fejbs zverejnila na svojom Instagrame, no pokiaľ by nenapísala, kto vedľa nej pózuje, zrejme len málokto by si uvedomil, že ide o Roba. Spevák sa totiž poriadne zmenil. Okrem toho, že mu chýba jeho povestný tmavý účes s ofinkou, zdá sa, že sa trošku zaguľatil, no a kompletne inkognito vzhľad, za ktorým by ste legendu našej hudby hľadali márne, doťukli slnečné okuliare.

Zdroj: Instagram Fejbs

„Prišiel ma pozrieť aj môj druhý tatko Robino Grigorov," napísala k foto Fejbs, vďaka čomu ho ´-ludia mohli indetifikovať. Tak schválne, spoznali by ste ho?

