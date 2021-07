Najhoršie rande podľa sexi markizáckej exfarmárky: Chlapi, takto teda nie!

BRATISLAVA - Mnohé ženy majú presnú predstavu, kam by ich muž mal pozvať na prvé rande, aby to za niečo stálo a ony mu dali šancu. Presne takto to má aj exfarmárka Jana Hrmová. Aha, kam by s potenciálnym záujemcom nešla!

Jana Hrmová ja teraz známa ako influencerka, na sieti Instagram sa venuje hlavne recenziám kozmetiky. Často však dáva svojim fanúšikom aj možnosť spýtať sa jej na osobné veci.

Včera večer dostala otázku, ako podľa nej vyzerá najhoršie pozvanie na rande. A tak sa so sledovateľmi podelila o to, kam by ju muž mal a určite nemal pozvať na prvé rande. „Zase vás určite pohorším, aká som strašne náročná, ale je mi to už jedno. Ja to mám nastavené tak, že to kategorizujem podľa toho, na čo ma muž pozve – tak tak viem nejako možno vycítiť jeho úmysly alebo to, aký je,” začala Jana.

Zdroj: Instagram JH

A potom už prišli samotné príklady aj s odôvodnením, prečo je také pozvanie v jej prípade zlé:

1. Pokiaľ je to prechádzka – už nie je karanténa, už sú normálne otvorené podniky. Na prvé rande ísť sa prechádzať nejakých 10 kilometrov, ee.

2. Obed – to mi príde také, že prečo ma nezavolá večer, keď bude mať voľno? On si to z nejakého dôvodu chce odbiť niekedy počas pracovného dňa, takže buď niekoho má alebo chce len nejakú spoločnosť na obed.

3. Káva – to kategorizujem do kategórie, keď on si ani nie je úplne istý, či vás chce, ale tie tri eurká na tú kávu dá.

4. Potom je tu kategória drinky, tak to beriem tak, že ten muž chce také nejaké zdvorilostné stretnutie predtým, ako vás chce dostať do postele. Čiže drinky sú pre mňa úplne asi najhoršie, lebo strašne priamo mi to dáva najavo, že asi chce len sex.

A nakoniec prišiel bod, aké pozvanie je pre Janu to úplne najlepšie. „Čiže pre mňa už len tá večera, proste už je intímna atmosféra, už je pokoj, nikto vám netelefonuje a jednoducho si ten človek na vás vyhradil čas,” povedala v príbehu na sieti Instagram. Vy to máte ako?

Zdroj: Instagram JH