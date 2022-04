Jana Hrmová ukázala FRAJERA: S týmto FEŠÁKOM tvoria PÁR SNOV!

DUBAJ - Konečne! Jana Hrmová (27), ktorá sa zviditeľnila účinkovaním v markizáckej šou Farma, má na Instagrame 206-tisíc followerov. S nimi sa delí nielen o fashion a beauty tipy, ale občas odhalí aj čo-to zo svojho súkromia. Len nedávno priznala, že je šťastne zamilovaná, no viac o svojej láske prezradiť nechcela. Až doteraz...

Jana Hrmová sa momentálne opäť nachádza v slnečnom Dubaji. Tam v poslednom čase cestuje pomerne často. A mnohí z jej fanúšikov sa nazdávajú, že dôvodom, pre ktorý odchádza z rodného Slovenska, je práve láska...

V marci influencerka priznala, že ju followeri bombardujú otázkami, či je zamilovaná, s kým chodí do Dubaja a či práve tam má frajera. „Verím, že aj bez toho, aby som sa k tomu vyjadrila, vám to docvaklo,” reagovala vtedy Hrmová. Jasnú odpoveď však poskytla, keď sa jej pýtali, kedy im svojho pána Božského konečne ukáže. „Nie všetci sa chcú verejne exponovať na mojom profile a ja to rešpektujem,” povedala.

V týchto dňoch však prostredníctvom stories zverejnila momentku, na ktorej pózuje s mimoriadne atraktívnym mužom. Z ich spoločnej pózy je zrejmé, že by mohlo ísť práve o jej frajera. Samotná Janka tento záber zatiaľ nekomentovala. Vy nám ale dáte určite za pravdu, že pôsobia ako dokonalý pár z titulky prestížneho magazínu, však?

Galéria fotiek (5) Jana Hrmová svetu konečne ukázala svojho frajera.

Zdroj: Instagram