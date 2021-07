Bývalá markizácka farmárka fandila Talianom: BEZ NOHAVIČIEK!

Martina Štetiarová sa najprv predviedla na markizáckej Farme, neskôr súťažila v Miss Carat Tuning. Slovenka s dokonalým telom sa potom presunula do Talianska, zahrala si epizódnu postavu v seriáli Komisár Rex a v roku 2014 sa jej na súťaži World Supermodel podarilo získať titul Best Figure of the World.

Do povedomia sa zapísala aj ako sexi fanúšička milánskeho futbalového klubu a počas šampionátu EURO 2020/2021 fandila samozrejme Taliansku.

Lenže tieto sexi fotky neboli pre Martinu dosť a rozhodla sa svojim sledovateľom ponúknuť ešte viac. Nakoniec zostala totiž oblečená iba v tričku! Nohavičky išli dole a jej intímne partie prekryl len športový dres.

Fotografia sa samozrejme stretla s veľkým nadšením u mužov, prevažne Talianov. „Talianske tričko vás robí ešte krajšou,” napísal jeden z nich. Ďalší bol odvážnejší a otvorenejší: „Už iba čakáme, kedy vaše gesto veľkolepo zakončíte... Dole tričko!”

