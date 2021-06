ONLINE z pohrebu Libušky Šafránkovej (†68): Výnimočná truhla! Na nej má... TOTO ste ešte nevideli!

PRAHA - 9. júna verejnosť zarmútila správa o náhlej smrti 68-ročnej herečky Libušky Šafránkovej. Milovaná Popelka zomrela po náročnej operácii. Dnes sa so známou Češkou lúči verejnosť aj rodina. O 10:00 začína v kostole sv. Anežky na pražskom Spořilově rozlúčka pre jej obdivovateľov a o 16:00 bude zádušná omša v kruhu rodiny.

10:32 - Za kostolom je vytvorené pietne miesto, kde fanúšikovia môžu vyjadriť svoju sústrasť zápisom do kondolenčnej knihy.

Zdroj: tn.nova.cz

10:28 - Jedna z fanúšičiek dorazila na rozlúčku so špeciálne vyrobeným tričkom s tvárou Libušky Šafránkovej.

10:23 - Na truhle milovanej Popelky nemôže chýbať ani „střevíc“ ako odkaz na jej naznámejší film Tři oříšky pro Popelku. Vo filme však mala črievičku bielu.

Zdroj: tn.nova.cz

Zdroj: tn.nova.cz

Zdroj: tn.nova.cz

10:19 - Legendárna Libuška Šafránková je uložená v krémovej truhle.

Zdroj: tn.nova.cz

10:10 - Dnešnú zádušnú omšu, ktorá sa koná o 16:00 v kostole sv. Anežky len pre najbližších, bude môcť verejnosť sledovať na veľkoplošných obrazovkách pred kostolom a naživo na Českej televízii.

10:09 - Zádušná omša a uloženie do zeme sa bude konať v rodinnom kruhu v Šlapaniciach pri Brne až 2. júla.

10:05 - Do kostola prichádzajú prví fanúšikovia. Svojej milovanej Popelke prinášajú kytice.

10:00 - Brány kostola sv. Anežky sa otvorili. Vystavená je truhla s Libuškiným telom.

09:45 - Pred kostolom sv. Anežky stoja zatiaľ len organizátori poslednej rozlúčky. V Prahe prší.

Zdroj: Národní divadlo

Rodina pohreb so štátnymi poctami, ako mal aj legendárny Karel Gott, odmietla, no napriek tomu sa verejnosť bude mať možnosť s milovanou Popelkou rozlúčiť. Od 10:00 do 14:00 bude v kostole sv. Anežky na pražskom Spořilově vystavená truhla s jej telom.

Za kostolom je vytvorené pietne miesto, kde bude možné vyjadriť svoju sústrasť zápisom do kondolenčnej knihy. Fanúšikovia Šafránkovej môžu vzdať hold na tomto mieste aj v sobotu popoludní. O 14:00 sa však kostol uzavrie a začne sa pripravovať na smútočnú omšu. Tá začne o 16:00 a bude prebiehať len v kruhu najblizších.