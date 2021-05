ROZHOVOR - Michaela Husárová alias M.U.S sa na slovenskej scéne prvýkrát objavila v roku 2016 s videosinglom Love You More. O tri roky neskôr sa predstavila v The Voice Česko Slovensko a ponúkla debutový album ME, ktorý vznikol v spolupráci s producentom a skladateľom Maxom Miklošom. Aktuálne pripravuje novú kolekciu piesní v slovenčine, ktorú plánuje vydať začiatkom leta.