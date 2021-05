Plačkovú ľudia označili za obludu: Stačilo jedno video a vytrela im zrak!

Na sociálnych sieťach sa totiž objavila nie práve lichotivá fotografia zachytávajúca Zuzanu, ktorá práve niečo hovorí, ústa ma dokorán, tvári sa všelijako, pričom ide o vyslovene zlú momentku, ktoré sme zrejme zažili už všetci. Lenže ľuďom nebolo viac treba a namiesto toho, aby si spomenuli na vlastné nevydarené zábery, sa začali do Plačkovej navážať.

Zákrokmi sa vraj úplne doriadila a to, ako sa prezentuje na Instagrame, sa podľa spomínanej "reálnej momentky" nedá porovnať s tým, ako "zle" podľa tejto fotky vyzerá v skutočnosti. Na sociálnych sieťach sa objavili označenia ako deformovaná, obluda, škaredá či transka. Slová, ktoré by si na svoju adresu nechcela vypočuť asi žiadna žena len preto, že internetom začal kolovať jeden nepodarený záber vystrihnutý v zlej chvíli. Nehovoriac o tom, že veľa z ľudí komentujúcuch jej vzhľad ju zrejme naživo nestretlo.

Tak ako iné známe tváre, niektorí aj Plačkovú pokladajú za verejnú vec a neštítia sa dehonestovania, ktoré by oni sami znášali asi len veľmi ťažko. Zuzana sa, rovnako ako aj bežné ženy, netají tým, že na fotografiách používa filtre, aby sa prikrášlila, zato na videách ju už ľudia niekoľkokrát mohli vidieť bez akéhokoľvek vylepšenia.

Zuzana Plačková zverejnila video bez akýchkoľvek filtrov Zdroj: Instagram