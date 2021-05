Detská verzia markizáckej Tváre: Záplava sĺz, špeciálne pravidlá a… Dojemné gesto víťaza!

Televízia Markíza už v semifinále 6. série šou Tvoja tvár znie povedome avizovala, že pripravuje detskú verziu projektu - Tvoja MINI tvár znie povedome. Tá sa konala včera večer a predstavili sa v nej detskí herci a deti známych Slovákov.

Spolu s nimi sa pred kamery postavili aj ich rodičia, a tak niet divu, že večer bol plný sĺz dojatia. Deti totiž na pódiu predvádzali skutočne perfektné výkony a je zbytočné ktorýkoľvek z nich vyzdvihnúť. Ťažké to museli mať aj porotcovia, ktorí rozhodovali o tom, kto z nich vyhrá.

Nakrúcanie detskej MINI Tváre ohrozené: Účinkujúceho skolila choroba... Svoju účasť ZRUŠIL na poslednú chvíľu!

V detskej Tvári však boli v porovnaní s klasickou verziou trochu pozmenené pravidlá. Účinkujúci si totiž pridelené body nevypočuli od porotcov, ale zistili až finálne poradie. No ešte predtým moderátor Martin Nikodým prezradil, že aj táto časť bude mať charitatívny rozmer. „Dovoľte mi, aby som tento šek od Nadácie Markíza odovzdal Centru pre deti a rodinu v Žitavciach,“ prezradil.

No a potom sa už vyhlasovali prvé tri miesta pre najlepšie výkony. Na treťom mieste skončila dcéra Márie Čírovej Zoe Kachútová, ktorá sa počas večera predstavila ako Darinka Rolincová s piesňou Až raz budem učiteľkou.

Zdroj: Tv Markíza

Na druhom mieste skončila Emmka Kandráčová, dcéra hudobníka Ondreja Kandráča. Tá zaspievala populárnu pieseň Dance Monkey od Tones and I.

Zdroj: Tv Markíza

No a na prvom mieste skončil detský herec zo seriálu Oteckovia Maroško Baňas. Ten sa počas večera predstavil ako ikonická Édith Piaf a zaspieval pieseň Non, Je ne regrette rien.

Zdroj: Tv Markíza

A ako sa nám podarilo zistiť, po natáčaní urobil naozaj dojemné gesto. Každý z víťazov totiž dostal kolobežku. No a on tú svoju venoval najmladšiemu účinkujúcemu. „Maroško tú svoju dal synovi Dominiky Mirgovej, Peťkovi. V deň natáčania totiž oslavoval 6. narodeniny,“ dozvedeli sme sa zo zákulisia šou.

Toto je zoznam všetkých vystúpení:

Dcéra Márie Čírovej, Zoe Kachútová ako Darinka Rolincová - Až raz budem učiteľkou

Zdroj: Tv Markíza

Syn Jany Daňovej, Štefan Bugala ako Bruno Mars - Locked Out of Heaven

Zdroj: Tv Markíza

Herečka Izabelka Gavorníková ako Judy Gerland - Somewhere over the rainbow

Zdroj: Tv Markíza

Dcéra Ondreja Kandráča, Emmka Kandráčová ako Tones and I - Dance Monkey

Zdroj: Tv Markíza

Syn Karin Olasovej a Přemysla Boublíka, Oliver Boublík ako Elvis Presley

Zdroj: Tv Markíza

Syn Dominiky Mirgovej, Peťko Zvolenský ako Kali - Oná má

Zdroj: Tv Markíza

Dcéra zakladateľky Spievankova, Katka Čačíková ako Taylor Swift

Zdroj: Tv Markíza

Herec Maroš Baňas ako Édith Piaf - Non, Je ne regrette rien

Zdroj: Tv Markíza