Šokujúce VIDEO slávnej Češky s mesačnou dcérkou: Zrúda, vrah, psychopat... Ľudia zúria!

PRAHA - Takéto reakcie nečakali! Médiá v susednom Česku sú aktuálne plné správ o videu, ktoré na Deň matiek vytvorili a zverejnili česká herečka, speváčka a moderátorka Emma Smetana (33) a jej partner Jordan Haj (32). Zábery s ich mesačným dieťatkom boli na internete len pár minút a na hlavu rodičov sa spustila priam lavína kritiky. Hoci ho krátko na to vymazali, kauza "mrtvý králik" sociálnymi sieťami a médiami stále rezonuje.

Na Deň matiek boli sociálne siete plné príspevkov, v ktorých každý ospevoval svoju mamičku a mnohé ženy vyzdvihovali, že sú matkami. Z vlastných ratolestí sa teší aj česká moderátorka, speváčka a herečka Emma Smetana, ktorú na sociálnej sieti Instagram sleduje zhruba 84-tisíc followerov. A zrejme ich nedávno mala ešte viac. Avšak po kauze so škandalóznym videom niekoľkí ubudli.

Plavovláska totiž v príbehoch zverejnila video, na ktorom hviezdi jej partner a len mesačná dcérka Ariel. Tú oblliekli do rozkošného oblečenia zajačika a Jordan simuloval, že malý králiček akože chodí. V závere príspevku si bábätko len tak prehodil cez plece.

VIDEO, ktoré zverejnila Emma Smetana mnohých jedincov šokovalo a pobúrilo.

Keďže manipulácia s tak malým dieťatko vyžaduje opatrné zaobchádzanie, ľudia nešetrili kritikou a sú zhrození. „Preboha! Čo sú toto za rodičia? Veď tomu dieťatku môžu ublížiť! Zbláznili sa? Veď to nie je hračka alebo látková bábika. Zaobchádzajú s ňou ako s mŕtvym králikom. Je mi z toho do plaču,” znejú vybrané z tých slušnejších komentárov.

Servítku si pred ústa nekládla napríklad Nela Slováková. „Vy ste nikdy nemali mať deti, lebo z nich vďaka vášmu zaobchádzaniu spravíte mrzákov. Prehadzovať si mesačné bábätko cez rameno ako handru a robiť z neho chodiaceho králika, tak to gratulujem,” uviedla blondínka, ktorá dodala, že Emma a jej partner zrejme nemajú mozog.

Po drsnej kritike zo strany verejnosti sa rozhodli Emma a Jordan brániť. „Že to nevyzerá ok, sme si samozrejme uvedomili. Vlastne hneď,” priznal pre extra.cz hudobník. Ten od nahnevaných mamičiek čelil rôznym reakciám. Označili ho napríklad za zrúdu, vraha, psychopata a chceli na nich dokonca volať socialku. „To posledné, čo by sme na Deň matiek chceli, je desiť ľudí ohrozovaním našich vlastných detí,” dodal Jordan, ktorý ale svojim vyjadrením upokojil a presvedčil asi málokoho...

Emma Smetana je dvojnásobnou mamičkou. Okrem mesačnej dcérky Ariel má aj 4-ročnú Lennonku. Zdroj: Instagram