Známa kráska z Markízy OBEŤOU psychopata: Podávam trestné oznámenie!

Nevesta Verona (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Verona sa zviditeľnila v druhej sérii šou Ruža pre nevestu. Temperamentná kráska robí v súkromí plus size modelku, a preto nečudo, že je chlapmi vyhľadávaná. Bohužiaľ, sú medzi nimi an takí, ktorí jej znepríjemňujú život.

Verona zo šou Ruža pre nevestu sa stala obeťou psychopata. Informovala o tom cez sociálnu sieť Instagram. „Asi si pamätáte toho psychopata, ktorý si stiahol moje fotky z internetu a využíval ich vo všelijakých skupinových chatoch a špinil tam moje meno, tak je späť," vyjadrila sa s tým, že mu napísala, že naňho podáva tresné oznámenie. „Neviem koľko má ten človek vytvorených účtov, ale vždy, keď ho konfrontujem, tak ma zablokuje, vytvorí si nový účet a začne ma sledovať," pokračovala.

„Mám taký pocit, že si začal vlastne vytvárať účty a prezliekať sa za dievčatá a písať mi. Je to celé zvláštne. Podľa mňa je to človek, ktorý by mal byť minimálne na psychiatrii, keď nie v base," uviedla. A ako sa jej podarilo zistiť nie je jediná, ktorej otravuje život. „On sa pokúša stále nejako kontaktovať ženy, sledovať ženy, sťahovať si fotky z profilov cudzích žien..." dodala. Ako sa neskôr ukázalo, jeho účty už nenašla. „Tak neviem či sa zľakol a stiahol sa na chvíľu alebo ho blokol Instagram. V každom prípade tento človek je naozaj nebezpečný a má viac profilov, takže bacha na to," dodala na záver.