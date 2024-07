Česká herečka ŠOKOVALA outfitom: Na sebe mala NEGLIŽÉ, plachtu a... TOTO si ukradla Yetimu?!

Emma Smetana šokovala svojim outfitom (Zdroj: Profimedia)

PRAHA - V Karlových Varoch sa aktuálne koná 58. ročník filmového festivalu. Prijalo naň pozvanie nespočetné množstvo známych osobností. No a niektoré z nich na seba strhávajú všetku pozornosť. Urobila tak aj česká herečka Emma Smetana (36), ktorá sa do karlovarských ulíc vybrala len v negližé. To narýchlo skryla pod plachtu!