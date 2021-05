Koniec kariéry pre pár pohárikov? Tvrdá DOHRA alkoholu za volantom... Dolinský ide pred súd!

VIDEO: Koncom marca Noro Dolinský skolaboval v priamom prenose

Noro Dolinský je ostrieľaným moderátorom televízie TA3 - každú nedeľu moderuje politickú reláciu V politike. V najbližšom období sa však pred kamery nepostaví. Ako informoval jeho zamestnávateľ, vo vysielaní ho plánuje nahradiť. „Reláciu V politike bude zatiaľ moderovať Zuzana Martináková, výkonná riaditeľka programu a spravodajstva Televízie TA3, ktorá má s formátom politických diskusií dlhoročné skúsenosti,“ informovala riaditeľka komunikácie a strategického rozvoja TA3 Oľga Dúbravská.

Televízia sa k takémuto kroku uchýlila po tom, čo Dolinský skončil v CPZ kvôli jazde pod vplyvom alkoholu. No a zdá sa, že pre pár pohárikov si výrazne ohrozil dobre rozbehnutú kariéru. V TA3 ho totiž nenahradili len na čas, kým sa incident dorieši, ale zvažujú, že ho vymenia úplne. „Nevylučujeme ani príležitosť pre novú tvár tejto relácie,“ netajila Dúbravská. Moderátora chcú nadobro stiahnuť spred kamier a zamestnať ho v zákulisí.

VIEME PRVÍ Moderátor Dolinský skončil za mrežami: Alkohol za volantom... Nafúkal 1,7 promile!

„S Norom Dolinským, ktorý pracuje pre TA3 viac ako 10 rokov a na moderátorskej pozícii odviedol skvelú prácu, budeme hovoriť o možnosti ďalšieho uplatnenia v televízii, mimo kamier, v najbližších dňoch,“ dodala Dúbravská. Isté teda je, že Dolinský sa nateraz do relácie nevráti. Otázkou teda je, kedy sa opäť postaví pred kamery... A či vôbec.

Ešte pred nepríjemným rozhovorom so zamestnávateľom sa však moderátor postaví pred súd, kde si vypočuje trest za svoje neuvážené konanie. Vec sa rieši v takzvanom super rýchlom konaní, takže o jeho osude sa musí rozhodnúť do 48 hodín. Malo by sa tak stať dnes o 10:00 na Okresnom súde Bratislava II. O rozsudku budeme informovať.