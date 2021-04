Lujza priznala psychické problémy: Potrebovala odbornú pomoc, inak... ROZVOD!

VIDEO: Pozrite si reláciu Štúdio Topky, v ktorej sme sa rozprávali so speváčkou Ronie o jej úzkostiach a panických atakoch

Známa slovenská herečka a komička Lujza Garajová Schrameková sa rozhovorila pre Denník N. Všetko to vraj odštartovala pandémia koronavírusu a nekonečné mesiace bez práce. Spočiatku si vraj predstavovala, ako ten čas spolu s rodinou využijú, ako budú spoločne cvičiť, ako budú mať rozvrhy aj jedálničky. To všetko sa jej však zosypalo ako domček z karát.

Namiesto spoločných programov Lujzu premohol obrovský smútok a na psychickej pohode jej nepridal ani fakt, že namiesto sľúbeného cvičenia pribrala 4 kilá. „Bolo to v septembri, keď Grétka začala po prázdninách chodiť do školy. A ja som plakávala každý deň. Išla som ju zaniesť do školy a vedela som, že sa potom musím rýchlo niekde schovať, lebo som vždy celú cestu domov preplakala - keď som prišla domov, mala som úplne premočené rúško,“ priznala herečka.

A pritom na to nemala žiaden dôvod. Netrápilo ju nič konkrétne. „A to ma začalo desiť - že plačem bezdôvodne. Stačil jediný manželov pohľad, ktorý sa mi zdal kritický. A pritom sa len na mňa pozrel. Alebo decká ofrflali obed a pre mňa to bolo na zrútenie. Teraz mi je to smiešne, ale v tej chvíli som vôbec nemala nadhľad. Nevedela som sa z toho dostať,“ netají Garajová.

„Keby som nešla za psychologičkou a rozhodla by som sa s tým bojovať sama, naozaj neviem, či by som už dnes nebola rozvedená,“ šokuje Lujza. Všetku vinu za svoj smútok totiž automaticky zhadzovala na manžela. No dostať sa k odborníkovi nebolo jednoduché. „Keď som raz bola v naozaj zlom stave, konečne som sa odhodlala zavolať tej spomínanej psychologičke. Bolo to v septembri, lenže ona mi povedala, že najbližší voľný termín má v januári. Aj teraz mi je do plaču, keď si na to spomeniem. Vtedy som sa úplne zrútila,“ priznáva otvorene.

Lujza Garajová Schrameková sa už nejakú tú nedeľu objavuje v šou Tvoja tvár znie povedome ako porotkyňa. Zdroj: Tv Markíza

Nakoniec si našla inú psychologičku, u ktorej aj zostala. Chodí k nej odvtedy každý týždeň a psychickú pohodu sa jej podarilo Lujze prinavrátiť bez antidepresív. Naučila ju dvakrát denne robiť relaxačné cvičenie, ktoré trvá 10 až 15 minút. „Keď sa dnes večer zavriem do izby, už viem, že to nie je nič zlé - nie som o nič horšia matka, horšia manželka alebo horší človek, ak práve v tej chvíli nevarím, neupratujem, teda nerobím niečo pre niekoho iného. Jednoducho týchto 10 minút som sama a mám pokoj,“ opísala herečka.

Najviac jej však dnes pomáha nemať žiadny plán, a teda ani nebyť sklamaná. Pretože posledné veľké sklamanie, ktoré zažila, viedlo k panickému ataku, čo ju poriadne vydesilo. Pred Vianocami sa spolu s rodinou nechali pretestovať PCR testami, aby spolu mohli tráviť sviatky. „Nechali sme u rodičov deti a vrátili sme sa do Bratislavy - pre darčeky. No len čo sme prišli domov, manžel dostal teplotu. Ukázalo sa, že je pozitívny,“ prekvapuje Lujza.

Psychologička pomohla Lujze vrátiť sa do psychickej pohody. Zdroj: Ján Zemiar,

Jej muž bol pritom mesiac na home office, nikam nechodil, dokonca ani do obchodu. Jediný, kto chodil do kolektívu, bola dcéra. Prišiel teda strach z toho, že dcéra môže nakaziť rodičov, navyše najbližšie 3 týždne boli v karanténe - teda bez osláv Vianoc, Silvestra aj Nového roka. „Asi už toho bolo priveľa, lebo vtedy to prišlo. Ten strašný strach, keď neviete, či sa nadýchnete, a netušíte, čo sa s vami deje,“ opisuje desivý moment porotkyňa Tváre.

„Necítite bolesť, takže viete, že by to nemal byť infarkt, ale neviete sa nadýchnuť a neviete, čo máte robiť. Manžel sa bál a chcel volať sanitku, a ja som sa bála, aby nezavolal sanitku, lebo veď sme v karanténe a on je pozitívny. Nakoniec som nejako zaspala a ráno sme si s manželom vygúglili, že by to mohol byť panický atak,“ dodala Lujza, ktorá si myslí, že by sa o týchto veciach malo viac hovoriť, aby sa ľudia kvôli zbytočným predsudkom nebáli vyhľadať odborníka.