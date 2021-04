FOTO Nový pár v slovenskom šoubiznise: Prekvapenie... Týchto dvoch by ste spolu nečakali!

Minulý rok v júli sa na verejnosť dostala informácia, že bývalá misska Simona Slobodníková a jej manžel podnikateľ Andrej Brna sa rozviedli. Vzťah dvojice prechádzal počas jeho trvania niekoľkými krízami, ktoré ustáli, no po deviatich rokoch prišiel definitívny koniec. „Rozviedli sa asi pred mesiacom,“ potvrdil zdroj týždenníku Plus 7 dní.

Simona Slobodníková v roku 2003 získala titul 2. vicemiss Slovensko. Zdroj: Facebook/S.B.S.

A necelý rok po krachu manželstva sa dvojnásobná mamička už usmieva po boku iného známeho Slováka. A mnohých tento pár prekvapil. Druhá vicemiss Slovensko 2003 sa totiž dala dokopy s televíznym fitness trénerom Janym Landlom. Toho Slováci mali možnosť spoznať v roku 2018 v markizáckej šou o chudnutí Najväčší víťaz.

Jany Landl sa v roku 2008 predstavil ako fitness tréner v markizáckej šou Najväčší víťaz. Zdroj: TV Markíza, Archív S.S.

V poslednom období s Janym začali cvičiť mnohé známe Slovenky a zrejme tak sa k nemu dostala aj prominentná kráska. Informácia o ich vzťahu sa nám do redakcie dostala už pred pár dňami. „Simona Slobodníková randí s Janym Landlom. Jeho auto pravidelne parkuje pri bytovke, v ktorej Simona býva,“ dozvedeli sme sa od nášho dobre informovaného zdroja.

No a s informáciou o vzťahu už vyšla na svetlo sveta aj samotná dvojica. „Ďakujem, že môžem byť pri tebe tým, kým chcem byť. Ďakujem, že si mi ukázala, čo je pravá láska. Ďakujem, že si ma zachránila. Ďakujem, že si ma chytila za ruku, objala a si tu pre mňa,“ napísal k spoločnej fotke fitness tréner. A brunetka toto vyznanie, spolu s piesňou od Dominiky Mirgovej s názvom Láska, na svojom profile zdieľala.

Simonu sme v tejto súvislosti aj oslovili. Prezradila nám, že ide o veľmi čerstvý vzťah a opísala aj moment, kedy preskočila povestná iskra. „Áno je to pravda, sme spolu necelý mesiac. Poznali sme sa už dlhšie, ale až teraz to tak osud zariadil, v živote sú niekedy momenty, ktoré sú silnejšie, ako my a my sme sa jedného dňa na seba pozreli inak. Bolo to na grilovačke u našich spoločných známych a odvtedy sme spolu,“ prezradila pre Topky.sk Slobodníková. Gratulujeme a prajeme veľa lásky!

Jany Landl zverejnil vyznanie lásky Simone Brnovej Slobodníkovej. Zdroj: Instagram