VZŤAH známej Slovenky mnohých šokoval: Veľká láska, ale... Po pár mesiacoch ROZCHOD!

BRATISLAVA - Nevyšlo im to! Keď sa verejnosť dozvedela, že tí dvaja tvoria pár, mnohí zostali zaskočení. Po boku rozvedenej modelky Simony Brnovej-Slobodníkovej, ktorá je dvojnásobnou maminou, by totiž len málokto čakal fitness trénera Jany Landla. A hoci dvojica pôsobila ako šťastný a zamilovaný pár, zhruba po siedmich mesiacoch randenia sa ich cesty napokon rozišli.

„Je to skvelý človek a myslím si že sme sa našli a navzájom sa posúvame ďalej,” aj takto sa Simona Brnová-Slobodníková svojho času vyjadrila na adresu Janyho Landla v rozhovore pre feminity.sk.

Druhá vicemiss Slovensko z roku 2003 a tréner, ktorý svojho času pôsobil aj na televíznych obrazovkách, tvorili skutočne krásny pár. A pri pohľade na ich spoločné fotografie nebolo pochýb, že chémia medzi nimi dokonale funguje.

Zdroj: Instagram Zdroj: Ján Zemiar

Sympatický tréner, ktorý má romantickú dušu, však v týchto dňoch poriadne zaskočil svojich priateľov, fanúšikov a followerov. Na sociálnej sieti Instagram síce po dlhšom čase zverejnil spoločnú fotku s krásnou Simonou, avšak v popise, priznal, že sa rozišli.

„Občas sa stáva, že sa rieka opäť rozdvojí a láska dvoch ľudí sa rozdelí. Nie sú na to dôvody, ale je to tak. Je to príroda, je to život. Obe rieky ale stále tečú a idú ďalej ako láska v našich životoch. Ďakujem za spoločnú cestu, Simonka, ďakujem za každú jednu chvíľu. Neskončili sme síce v oceáne, ale naša rieka bola nádherná a za to som vďačný,” vyznal sa verejne zo svojich citov Jany, ktorého followeri hneď zahrnuli slovami útechy.

Dvojnásobná mamina verejne toto vyznanie nijako nekomentovala. Z Landlových slov to ale pôsobí tak, že ich vzťahy po rozchode ostali naďalej dobré.

