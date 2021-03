Markizáčka zo slávnej rodiny: Svadbu vôbec nechcela a zrazu... Zásnuby!

Lucia Hlaváčková je vnučkou herca Olda Hlaváčka a sestrou modelky Michaely Hlaváčkovej. Ona sa však vybrala iným smerom a zamierila do televíznej brandže. Od októbra 2016 sa objavuje v Teleráne ako moderátorka ranných správ a neskôr začala pôsobiť aj vo webovej relácii Markíza Backstage.

Zdroj: Tv Markíza

V súkromí je už šesť rokov zadaná a momentálne už aj zasnúbená. A to pritom svadbu vlastne ani nechcela... „Nečakala som to. Nikdy som nebola vydajachtivý typ. Ale keď ma Rudo (môj, vyzerá to tak, že budúci muž) požiadal, na moje prekvapenie ma to potešilo a bola to zvláštne príjemná emócia,” prezradila Lucia pre web markiza.sk.

K zásnubám došlo minulý rok v auguste a ako sa moderátorka neskôr dozvedela, priateľ to mal krásne naplánované - ibaže to vôbec nevyšlo. „Pôvodne to malo byť v Tatrách na takom našom mieste (to som sa spätne dozvedela), ale keďže bol po úraze a operácii, musel zmeniť plán. Naša dovolenka bola teda rodičovský dom a záhrada, na ktorej sme v noci z ležadla pozorovali avizované padanie perzeidov. No a tam to na mňa vytasil (prsteň) a ja som súhlasila,” uviedla Hlaváčková. Ako dodala, so svadbou sa neponáhľa a nemusí byť vôbec do roka a do dňa. Jednoznačne chce ale malý obrad.