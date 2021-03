Najsexi hokejista žne televízny úspech: Markíza Valábika zapojila do dvoch projektov... Polnišová z neho bola hotová!

BRATISLAVA - Kariéru profesionálneho športovca síce zavesil na klinec, no čoraz viac sa objavuje na televíznych obrazovkách. Reč je o bývalej hokejovej hviezde Borisovi Valábikovi, ktorý už má jednu vlastnú reláciu a aktuálne dokonca prijal pozvanie rovno do dvoch projektov Markízy!

Čerstvý tatko malej Viktórie sa už dnes večer objaví v seriáli Horná Dolná, kde sa stane stredobodom záujmu herečky Petry Polnišovej. Ide o jeho vôbec prvú hereckú skúsenosť a po nakrúcaní vraj nevylúčil, že by sa na niečo podobné nechal nahovoriť opäť. Na túto hereckú úlohu ho presvedčil Juraj „Šoko“ Tabaček.

Boris to podľa informácií z Markízy najprv odmietol, no potom ho Šoko presvedčil na skvelý kolektív a zábavu na natáčaní. To sa mu nakoniec aj potvrdilo. Potešilo ho aj to, že si zahral po boku Petry Polnišovej. Tú má ako herečku veľmi rád a nakrúcanie priamo na pľaci mu vraj veľmi zjednodušila, pričom vyzdvihol jej profesionalizmus, ľudskosť a to, že bola mimoriadne milá.

Boris Valábik si zahral po boku Peti Polnišovej Zdroj: TV Markíza

Borisovi však na Markíze nebude patriť iba štvrtkový večer. Už v nedeľu sa na obrazovkách objaví opäť, a to ako hosťujúci porotca v šou Tvoja tvár znie povedome. Na túto úlohu sa vraj mimoriadne tešil. „Vyskúšam si to konečne v tej úlohe, keď sa diváci pozerajú na hokejistu a kritizujú ho za niečo, čo by ani oni sami nevedeli spraviť. Takže ja budem v tej istej role,” povedal Valábik.

Boris Valábik ako porotca v šou Tvoja tvár znie povedome Zdroj: TV Markíza

Na samotné účinkovanie ako súťažiaci by však vraj odvahu nemal. „Nikdy by som sa tam nedokázal postaviť, už vôbec nie sa obliecť do nejakých týchto kostýmov. A určite by som nedokázal tancovať a spievať. Takže teraz si to aspoň vyskúšam, aký je to pocit, kritizovať niekoho za niečo, čo ty sám nedokážeš spraviť,” povedal na rovinu. No a to, aký z neho bude porotca, sa dozviete už v nedeľu na obrazovkách Markízy!