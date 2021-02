Fabušová otvorene o jazde pod vplyvom alkoholu: Smiešne výhovorky... Takto to celé bolo!

BRATISLAVA - Dnes Okresný súd v Bratislave III. vyniesol rozsudok nad Miroslavou Fabušovou. Tú ešte cez víkend chytili policajti šoférovať pod vplyvom alkoholu. Za to dostala 18-mesačnú podmienku a rovnaký čas si nesadne za volant. Pri odchode zo súdu jej veľmi do reči nebolo. No teraz otvorene prehovorila. Takto to celé v osudný moment bolo!

O treste pre Miroslavu Fabušovú sa rozhodovalo dnes po 13-tej hodine popoludní na Okresnom súde Bratislava III. Za jazdu pod vplyvom alkoholu, pri čom ju policajti chytili cez víkend v obci Rovinka, dostala 18-mesačnú podmienku a na rovnaký čas má zákaz viesť akékoľvek motorové vozidlo.

Keď bývalá misska zo súdu odchádzala, pôsobila akoby sa mala každú chvíľu zrútiť. Podľa jej vlastných slov s rozhodnutím súdu súhlasí, no odmieta, že by pred jazdou pila. Veľmi do reči jej však nebolo. Až neskôr večer sa k celej situácii vyjadrila na sociálnej sieti Instagram.

„Všetko sa na dobre obráti a bude dobre... Veľmi ma mrzí situácia, ktorá vznikla a ľutujem, ak som niekoho pohoršila, ale vďaka Bohu a nejakej vyššej siel som nikomu neublížila, asi stáli pri mne anjeli strážni, ktorí sú už od októbra asi unavení...“ sypala si popol na hlavu Fabušová a pokračovala. Podľa jej slov išlo o zostatkový alkohol zo sobotného večera... Pravdou však je, že ju policajti chytili až v nedeľu o 16:25 popoludní a nafúkala 1,33 promile.

VIDEO: Miroslava Fabušová už pozná svoj trest. Takto sa k situácii vyjadrila!

„Veľmi ma mrzí, že situácia vznikla z alkoholu, ktorý bol zostatkový - dali sme si s kamoškou v sobotu vínko. A bol to koniec negatívnych situácií - od nedele sme plánovali detox a zdravý životný štýl. Stalo sa, mrzí ma to a bola to dúfam skutočne posledná bodka za chybami, ktoré som spravila alebo sa udiali negatívne veci v mojom živote, aj tie, ktoré som nespôsobila ja sama. Posledný výkričník,“ dúfa Miroslava.

„Svoju energiu som rozhodla venovať chorým a budem na sebe pracovať, aby som mohla pomáhať druhým. Tak mi prepáčte alebo aspoň skúste pochopiť, lebo každý z nás sa môže ocitnúť v podobnej situácii a určite hrdá na seba niesom. Všetkým posielam pozitívnu energiu. Buďte silní, nedajte sa zlomiť životom,“ dodala misska.